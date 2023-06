Le Conseil d’État relance la plus petite AOC des vins de Bordeaux

P

rocédure dure d’être une AOC… Rarissime, la demande individuelle de création d’une appellation occupe autant qu’elle oppose depuis une décennie le château le Puy (en appellation Castillon Côtes de Bordeaux et Francs Côtes de Bordeaux) et les services juridiques de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO). Un dossier relancé par un arrêt du Conseil d’État ce 8 mars dernier, demandant à l’INAO de réparer une erreur de droit et de verser 3 000 euros à la propriété candidate, qui a sans doute investi bien plus en temps et frais judiciaires au vu de la complexité du dossier.

En 2012, la propriété de la famille Amoreau demande à l’INAO la création d’une appellation reconnaissant la spécificité et de la qualité du vin rouge produit sur 6 hectares de son domaine. Une candidature étoffée en 2013*, mais jugée non recevable le 12 février 2015 par la commission permanente des vins AOP de l’INAO, qui se basait sur des rapports d’experts pour relever « l’absence de particularités liées au sol, au climat et à la topographie de la zone délimitée proposée [et] que les caractéristiques du produit, liées au seul itinéraire technique choisi par le producteur, ne permettent pas d’établir qu’elles diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones délimitées environnantes ».