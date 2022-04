Christian Paly et Éric Paul reconduits à la présidence des vins AOC et IGP de l'INAO

P

arus au Journal Officiel du 2 avril 2022, les arrêtés de nominations aux comités nationaux de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) reconduisent Christian Paly pour les appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des boissons spiritueuses (AOP) et Éric Paul pour les indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres (IGP). Accompagnés de représentants de la production, du négoce, de personnalités qualifiées et de représentants de l’administration pour les AOP et les IGP, les deux présidents piloteront pour les cinq prochaines années la filière vitivinicole française sous Indication Géographique (IG).

Viticulteur à Tavel (Gard), Christian Paly préside le comité AOP de l’INAO depuis 2012. Lors de son dernier mandat, il a notamment mis en œuvre les Dispositifs AgroEnvironnementaux (DAE), la rédaction d’un plan stratégique pour le changement climatique (rendu lors du Varenne de l’Agriculture) et le déploiement expérimental des Variétés d’Intérêt à Fin d’Adaptation (VIFA). Le comité AOP doit désormais se saisir pour ses futurs cahiers des charges des nouveautés apportées par la prochaine Politique Agricole Commune (PAC 2023-2027). Notamment en termes de désalcoolisation et d’intégration de cépages hybrides (résistants au mildiou et à l’oïdium).

Viticulteur à Montfort-sur-Argens (Var), Éric Paul préside le comité IGP de l’INAO depuis 2012. Il a notamment appuyé le déploiement des cépages résistants dans les cahiers des charges IGP et développé des mesures agroécologiques pour les vins IGP (traitement à l’eau chaude des plants de vigne, absence de désherbage et d’insecticide…). Concernant les certifications environnementales, les options arrêtées par l’INAO pour les AOP sont à l’étudie.

Les deux comités travaillent actuellement sur des modalités d’évolution de l’encadrement réglementaire de l’irrigation en viticulture. Nul doute que les propositions actuelles de la Commission Européenne sur la réforme des IG devraient également les mobiliser.

Olivier Nasles reconduit

À noter que le vigneron provençal Olivier Nasles est également reconduit à la présidence du comité national de l'agriculture biologique de l’INAO.