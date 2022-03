La nouvelle aire d'appellation Champagne dévoilée en 2026

Julien

Le 25 mars 2022 à 13:18:28

Signaler ce contenu comme inapproprié

Quelle bêtises pour rester polie, de rouvrir de nouvelle surface en appelation, sa ne rime a rien, la champagne sub viens parfaitement à la demande nation et internationale ça fait déjà des années sans problème, d'ailleurs nous sommes même obligé de restreindre l'appellation pour éviter d'innonder le marché...comme en 2020... Si cela se fait, il y aura une baisse de l'appellation chaque année pour la vendange.. Au final on vendra toujours au temps de bouteille chaque (je l'espère) mais on devra mettre des raisin parterre faut d'une appelation basse tout les ans, sans parler des produits phytosanitaires qui serrons plus utiliser pour le même coût... Franchement j'espère que ça n'aboutira si il doive justifiée le travail il comprend que le temps n'et plus à l'augmentation de surface comme il y a u. Le temps maintenant et de tenir un marché constent, sans le frigilisée avec de nouvelle air, pour des marchés déjà bien Remplir actuellement...