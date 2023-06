Noé Richard meilleur élève sommelier du Challenge Château Gassier en Provence

E

lève en mention complémentaire de sommellerie à Tain-l'Hermitage, Noé Richard, 21 ans, vient de remporter les phases finales de la 5ème édition du challenge château Gassier en Provence des élèves sommeliers. Entamées depuis décembre 2022, les épreuves ont confronté 71 élèves de 15 écoles autour de la thématique des crus, terroirs et vignobles de Provence. Créé en 2019 par le château Gassier, « ce challenge a pour but de faire rayonner les vins rosés de gastronomie, couleur incontournable de la région », situe un communiqué.

Questionnaires, dégustation à l'aveugle, analyse des gestes techniques et tests sur les accords mets et vins ont jalonné le parcours des candidats au cours de ce challenge 2023. Quatre finalistes ont ensuite accédé à la sélection finale face au jury composé de Gaëtan Bouvier (meilleur sommelier de France 2016, Master of Port 2019, meilleur ouvrier de France 2022, actuel chef sommelier du restaurant Saisons de l'Institut Paul Bocuse), et Mathias Dandine, (chef étoilé au restaurant La Magdeleine).

Etats-Unis en mire

Originaire de Reillanne, petit village des Alpes-de-Haute-Provence, le lauréat 2023 Noé Richard a suivi un parcours hôtelier classique (Bac STHR à Sisteron, BTS MHR à Marseille), avant la mention complémentaire sommellerie de Tain-l'Hermitage. C’est lors de son apprentissage en alternance dans le restaurant étoilé Une Table au Sud, sur le Vieux-Port de Marseille, que Noé Richard a découvert et appris la sommellerie, et affiné sa connaissance des vins de Provence. Il est maintenant en stage à la Maison Pic, à Valence, « où il apprend une vision de la sommellerie différente, très moderne, abordant les accords mets-thés ou mets-cafés », abonde un communiqué. « Je suis quelqu'un d'assez créatif à l'origine et je me remets beaucoup en question. J'aime les accords originaux », tranche même Noé Richard. Le jeune professionnel envisage de partir faire son prochain stage en Napa Valley en Californie, pour, à l’avenir « s’installer dans un restaurant avec un jeune chef ».