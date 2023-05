Julie Piqueras et Yohan Delobel meilleurs élèves sommeliers de France 2023

O

rganisé par la maison M. Chapoutier en partenariat avec Metro, la 30ème édition du concours du meilleur élève sommelier en vins et spiritueux de France 2023, a respecté la parité et livré deux vainqueurs ex-aequo. Julie Piqueras, issue du lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme d’Occitanie, à Toulouse, et Yohan Delobel, en provenance du lycée hôtelier JP Passedat de Marseille ont remporté les épreuves soumises aux 6 finalistes.

« Venus des quatre coins de la France, 31 participants se sont affrontés le 11 mai lors d’une épreuve écrite suivie d’une dégustation à l’aveugle d’un vin blanc et d’un vin rouge », relate un communiqué. A l’issue de cette première journée, 6 finalistes ont pu se départager lors de l’étape finale du 12 mai, autour d’une épreuve d'accord "mets et vins" en simulation de repas en public, une épreuve de décantation sans commentaire, avec service du vin. Une épreuve de dégustation de deux vins, une eau-de-vie et une crème ou liqueur à reconnaître ainsi qu’une épreuve de comportement-prestance ont ponctué cette finale.

Aide aux jeunes pousses

Meilleur sommelier de France et meilleur ouvrier de France, Xavier Thuizat était le parrain de cette 30ème édition, aux côtés du chef Christophe Marguin, président des Toques Blanches Lyonnaises et compositeur du menu de la finale. Créée grâce au concours de Michel Chapoutier, cette reconnaissance est réservée aux élèves sommeliers qui suivent leur scolarité dans les lycées hôteliers ou CFA préparant la mention complémentaire sommellerie ou le brevet professionnel sommelier. « Nous gardons la volonté de mettre en lumière ce merveilleux métier de sommelier autant qu’encourager et accompagner les jeunes élèves passionnés dans cette voie. Il est naturel pour notre maison de valoriser celles et ceux qui vont faire vivre et voyager les terroirs que nous cherchons à sublimer chaque jour dans nos parcelles », soutient Michel Chapoutier.