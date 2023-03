La brésilienne Gaby Benicio prix Michelin de la Sommellerie 2023

D

éjà "grand de demain" au guide Gault & Millau et doté d'une étoile Michelin après 6 mois d’activité, le restaurant Äponem collecte une nouvelle distinction avec le prix Michelin de la Sommellerie pour Gaby Benicio, une des deux fondatrices de ce lieu d’exception logé au pied d’un presbytère du 17ème siècle et dominant le lac des Olivettes sur les hauteurs du petit village de Vailhan, dans l’Hérault.

Cette sommelière brésilienne, qui pensait devenir photographe ou enseignante-chercheuse, s’est finalement orientée vers l’univers du vin et sa dégustation. Après avoir contribué à la réussite de Haï Kaï, sur les bords du canal Saint-Martin à Paris, aux côtés de la cheffe Amélie Darvas, les deux comparses quittent Paris et rachètent l’auberge du presbytère de Vailhan. C’est là qu’elles créent Äponem, qui signifie bonheur en langue Pataxo, une tribu indigène brésilienne.

Terroir de rêveurs

Avec cette implantation au cœur du Languedoc vigneron, Gaby Benicio a fait le choix de ne proposer, autour d'un menu unique, que des vins dits nature ou élaborés selon les principes de la biodynamie. « Nous sommes dans le jardin d’Eden du vin naturel. La région regorge de pépites. Une nouvelle génération s’installe ou reprend les domaines. Les terrains ne sont pas encore inaccessibles. C’est une terre d’opportunités. J’aime raconter les vignes et ceux qui les subliment. Chez Äponem, je peux les vivre pour mieux les offrir à nos convives. C’est un terroir de rêveurs ! », clame Gaby Benicio.

En recevant ce prix Michelin de la sommellerie 2023, la fondatrice d’ Äponem souhaite « aller encore plus loin en proposant des vins, des vignes et des saveurs hors du temps et faire d’Äponem son espace de liberté, une adresse fondée sur la grâce, l’élévation et la délicatesse », déroule poétiquement un communiqué.