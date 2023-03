Bastien Filhol, meilleur sommelier des vins du Sud-Ouest 2023

E

n poste chez le chef étoilé Frank Renimel (restaurant En Marge*, à Aureville), le sommelier haut-garonnais Bastien Filhol a remporté le 20 mars dernier, dans la catégorie des professionnels, la 37ème édition du concours du meilleur sommelier des terroirs du sud-ouest. Au cœur de l’hôtel de région Occitanie de Toulouse, 80 candidats originaires de toute la France, ainsi que quelques concourants belges, invités dans le cadre de la désignation de Toulouse vielle européenne du vin en 2023, ont pris part à « l’un des plus anciens concours français ouverts aux sommeliers et élèves sommeliers », souligne un communiqué.

Créé en 1987, ce concours du meilleur sommelier des terroirs du sud-ouest a accompagné l’arrivée au même moment d’une première formation toulousaine aux métiers de la sommellerie, conduite par l’association des sommeliers de Midi-Pyrénées, devenue en 2017 la section Sud-Ouest Occitanie de l'Union de la Sommellerie Française (UDSF).

Xavier Thuizat parrain

Le Concours est aujourd’hui conjointement organisé par l’interprofession des vins du sud-ouest (IVSO) et l’UDSF Sud-Ouest Occitanie, « avec le soutien de la Région Occitanie, dans le but de proposer une concentration sur les vins du Sud-Ouest aux professionnels et futurs professionnels de la sommellerie », situe un communiqué. La préparation de l’épreuve implique en effet un important travail de préparation en amont des candidats pour affiner leurs connaissances des vins de la région.

Après David Biraud en 2022 (chef sommelier du restaurant Sur Mesure** de Thierry Marx au Mandarin Oriental Paris, meilleur sommelier de France 2002, MOF 2004), c’est Xavier Thuizat, élu meilleur sommelier de France en novembre dernier, qui a cette année parrainé le concours. Aux côtés du chef sommelier du restaurant l’Écrin, dans l’hôtel de Crillon, les représentants de l’IVSO, de l’UDSF Sud-Ouest Occitanie et des professionnels locaux ont joué le rôle du jury en charge de départager les prétendants.

La finale a opposé Bastien Filhol à Samuel Dumas, en poste au restaurant En Pleine Nature* (Quint-Fonsegrives, 31), alors que Lucie Riquet, du lycée hôtelier de La Rochelle, est lauréate de la catégorie élèves-sommeliers, et Loélia Carboue, du lycée des métiers hôteliers de Quercy-Périgord, s’impose chez les cadets.