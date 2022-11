Xavier Thuizat remporte le doublé de meilleur sommelier et ouvrier de France

C

oup double. Chef sommelier de l’hôtel parisien de Crillon (groupe Rosewood Hotel), Xavier Thuizat vient de remporter le titre d’un des Meilleurs Ouvriers de France dans la classe de sommellerie après avoir gagné la finale de Meilleur Sommelier de France. Un doublé qui n’aurait été réalisé que trois fois par le passé : Pascaline Lepeltier en 2018, Dominique Laporte en 2004 et Franck Thomas en l'an 2000.

S’étant tenues les 17 et 18 octobre au lycée hôtelier du Touquet, les épreuves de la finale du Meilleur Ouvrier de France ne dévoile que ce 18 novembre ses résultats. Deux autres sommeliers remportent le titre de MOF en sommellerie : Gaëtan Bouvier (restaurant Saisons à Écully) et Florent Martin (hôtel parisien Le Peninsula à Paris. Le premier avait remporté le titre de meilleur sommelier de France en 2016, le second en 2020 rappelle Le Chef.

Enfant du terroir

Ayant rejoint l’hôtel Crillon en 2017, Xavier Thuizat en a assuré la reconstitution de la cave des vins après sa fermeture pour travaux et la vente aux enchères de la majorité de ses grands vins (2 000 bouteilles ont été conservées). « Enfant du terroir » pour son employeur, Xavier Thuizat est en effet « né aux Hospices de Beaune ». Régnant désormais sur 2 200 références pour 38 000 bouteilles, le sommelier a l’expertise des tables étoilés, ayant servi « quinze années de sommellerie chez Bernard Loiseau, puis au Meurice chez Pierre Gagniaire, suivi du Peninsula » indique un communiqué du Crillon.