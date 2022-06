Justine Droit, Lou Ulian et Pierre-Alexis Mengual : 3 jeunes sommeliers à suivre

L

e 23 mai, la finale de la 4ème édition du challenge château Gassier en Provence a récompensé Justine Droit, du lycée hôtelier de Marseille, et Lou Ulian, du lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme d’Occitanie (Toulouse). Sous l’égide de Florent Martin, meilleur sommelier de France 2020 et chef sommelier du Peninsula, à Paris, les deux candidates ont su tirer leur épingle du jeu des 4 épreuves de la finale, après avoir déjà bataillé la veille lors de la demi-finale.

« Les épreuves de cette finale ont été imaginées pour favoriser l’apprentissage des jeunes sommeliers, et promouvoir la diversité des terroirs de Provence. Cette démarche pédagogique est le fruit d’une collaboration entre le château Gassier, l’association des sommeliers Alpes-Marseille-Provence et l’association sommeliers formateurs », présente un communiqué.

Epreuves affûtées

Mise en situation de la commercialisation et du service d’une cuvée, accord mets & vins provençaux, argumentation commerciale d’un vin de Provence en présence du vigneron, puis épreuve surprise de découverte des cépages composant une cuvée rosée du château Gassier…, les deux jeunes lauréates ont largement mérité leur prix face à un jury composé de sommeliers réputés. « Le règlement du concours prévoit qu’un second candidat issu de la catégorie des moins de 23 ans soit déclaré vainqueur en cas de victoire d’un candidat âgé de plus de 23 ans », précise un communiqué. Lou Ulian (22 ans) a donc rejoint Justine Droit (26 ans) sur la 1ère marche du podium.

Le vainqueur du challenge Ruinart, Pierre-Alexis Mengual, accompagné de Marie Wodecki et Pierre Poulin - DR

Un peu plus tôt à Paris, le 16 mai, Pierre-Alexis Mengual a remporté la 4ème édition française du Ruinart Sommelier Challenge. Elu meilleur sommelier de Bordeaux en 2021, celui qui officie à présent comme chef sommelier exécutif du groupe Gérard Bertrand a devancé Marie Wodecki, apprentie sommelière à l’hôtel de Crillon, et Pierre Poulain sommelier aux caves Legrand.

Séjour en Champagne

« Pierre-Alexis Mengual s’est formé sur le vin au cours de ses premières expériences dans la restauration, avant de passer les 4 niveaux du WSET (Wine & spirits education trust), le CMS (Court of master sommeliers), et une expérience en gastronomie de luxe sur Courchevel », déroule un communiqué.

Devant un jury fourni, 15 jeunes sommeliers « venus de toute la France » ont été départagés au cœur de l’hôtel Cheval Blanc, notamment par une épreuve axée sur le chardonnay. « Durant 40 minutes, les candidats devaient décrire précisément 4 grands chardonnay (deux Bourgogne, et deux vins du nouveau monde), en tirer des conclusions à mots choisis, en s’approchant au plus près de leur identification, mais aussi faire des suggestions d’accords et de température de service », déroule un communiqué. Créé en 2010 aux Etats-Unis et organisé aujourd’hui dans 15 pays, le Ruinart Sommelier Challenge récompense les vainqueurs de chaque édition nationale par « un séjour de formation unique de quatre jours, à la découverte de la Champagne », termine un communiqué.