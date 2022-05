Basile Crahes remporte le concours d'élève sommelier de Michel Chapoutier

Ã

Élève en mention complémentaire sommellerie au lycée hôtel de la Rochelle, Basile Crahes gagne ce 13 mai la finale du concours du meilleur élève sommelier en vins et spiritueux de France. Il n’en est pas à sa première épreuve, étant arrivé deuxième du dernier trophée des terroirs du Sud-Ouest qui s’est tenu mi-mars à Toulouse. Ce 13 mai à Tain l’Hermitage, le jeune sommelier s’est distingué lors des épreuves de proposition d'accord mets et vins pendant un repas, de décantation, de dégustation et de prestance.

Organisée par le négociant rhodanien M. Chapoutier avec l’appui du distributeur Metro, cette 29ème édition réunissait 35 candidats venus de 33 établissements* pour de premières épreuves le 12 mai, avant de sélectionner 6 finalistes : Tom Chollet (lycée des métiers de l’hôtellerie Nicolas Appert à Orvault), Cyrille Decoopman (lycée hôtelier de Tain l’Hermitage), Etienne Duperray (ICFA de Bordeaux), Lïa Gouault (lycée d’hôtellerie et de tourisme de Gascogne à Talence) et Apolline Moulin (unité de formation d’apprentis du lycée de Chamalières).

Valoriser ceux qui font vivre nos produits

Dans la filière vin, « nous œuvrons chaque jour dans nos parcelles pour sublimer nos terroirs, il est donc naturel pour notre maison de valoriser celles et ceux qui, à leur tour, vont faire vivre et voyager nos beaux produits » indique dans un communiqué Michel Chapoutier.

* : Le concours est « réservé aux élèves sommeliers qui suivent leur scolarité dans les lycées hôteliers ou CFA préparant la Mention complémentaire Sommellerie ou le Brevet Professionnel Sommelier » indique un communiqué.