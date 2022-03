Hugo Fourt meilleur sommelier 2022 des terroirs du sud-ouest

H

ugo Fourt, jeune sommelier en poste au Skiff Club** du chef Stéphane Carrade (le Pyla-sur-Mer), « est le grand gagnant de la trente-sixième édition du concours du meilleur sommelier des terroirs du Sud-Ouest,», annonce un communiqué. Ce concours 2022, qui s’est tenu le 14 mars dans les locaux de la région Occitanie à Toulouse, « l’un des plus anciens de France ouverts aux sommeliers et élèves sommeliers », a réuni 60 candidats originaires de toute la France.

Après une première phase de sélection matinale, « une dégustation écrite à l’aveugle de deux vins et un test de connaissances concernant les vins du bassin de production Sud-Ouest », la grande finale de l’après-midi a conduit à la victoire d’Hugo Fourt chez les professionnels. Jeroam Basse, apprenti au CFA académique de Toulouse en poste au restaurant Le Gindreau* (Saint-Médard, 46) prend quant à lui la 2ème place.

Julie Piqueras chez les élèves-sommeliers

Chez les élèves sommeliers, Julie Piqueras (lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme, Toulouse) remporte l’épreuve réservée aux élèves en mention complémentaire sommellerie ou BTS, et Enzo Ramalho (lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme, Toulouse) l’emporte chez les cadets.

Julie Piqueras remporte le concours des élèves-sommeliers

Cette nouvelle édition du concours du meilleur sommelier des terroirs du Sud-Ouest était placée « sous le parrainage de David Biraud, chef sommelier du restaurant Sur Mesure** (Thierry Marx, Paris), qui termina en 2016 deuxième du concours du meilleur sommelier du monde », poursuit le communiqué. Dans le jury, se trouvaient également des représentants de l’IVSO (interprofession des vins du Sud-Ouest), de l’UDSF Sud-Ouest Occitanie (union des sommeliers français) ainsi que des professionnels de la région.