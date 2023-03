Opération transmission des Vinifilles auprès des élèves sommeliers

C

’est la quatrième fois en 5 ans que l’association des Vinifilles (groupement de 19 vigneronnes du Languedoc et du Roussillon) réitère son opération des sommelleries. « L’association Vinifilles porte chaque année ce projet lié à la transmission aux jeunes », explique Françoise Ollier, présidente de Vinifilles, « il nous tient à cœur de communiquer notre amour du métier et notre savoir-faire vigneron à tous ces futurs sommeliers ». Au cours de cette journée au format d’un mini-salon, chacune des 19 vigneronnes chaperonne un étudiant en brevet professionnel de sommellerie, qui présente les vins des 19 propriétés viticoles.

« Dès la rentrée, les élèves travaillent sur les vins de la Vinifille avec laquelle ils seront en binôme le jour du salon. Ces mêmes élèves sont ensuite en première ligne pour présenter les vins du côté exposant et s’entraîner dans une situation de présentation qui sera leur quotidien lorsqu’ils seront en poste », poursuit Françoise Ollier. 9 élèves de 1ère année du brevet professionnel de sommellerie du Purple campus de Béziers étaient chargés de cette tâche pour cette 4ème édition, face à un public composé d’une quarantaine d’autres élèves sommeliers des centres de formation de Montpellier, Alès (30), Saint-Chély d’Apcher (48), ou Chamalières (63), de leurs professeurs, ainsi que quelques professionnels du CHR local invités pour l’occasion.

Très bonne répétition du quotidien de notre métier

« Sur leurs deux années d’alternance, les élèves ne passent que 12 semaines en formation sur le campus, passant le reste au sein de leurs établissements d’accueil. Ce type de mise en situation est donc une très belle opportunité dans leur parcours : ils présentent des vins sur lesquels ils ont travaillé, ils ont accès à un ensemble de références de la région en une seule journée, rencontrent les vigneronnes et se forment sur les spécificités des terroirs », se réjouit Ludovic Bigel, enseignant référent en sommellerie du Purple campus de Béziers. Interrogées, deux élèves sommelières confirment tous les bénéfices de l’opération dans leur cursus de formation. « Nous nous formons précisément en amont sur les vins que nous aurons à présenter, leur terroir et leurs particularités. La mise en situation de ce petit salon est une très bonne répétition du quotidien de notre métier une fois en poste », décrit l’une d’elles.

Françoise Antech-Gazeau accompagne l'élève sommelier en charge de son stand - OB

Avec le soutien de la région Occitanie et des interprofessions du Languedoc et du Roussillon, l’association des Vinifilles finance l’affrètement du bus transportant les élèves depuis leurs centres respectifs, ainsi que le buffet du déjeuner, concocté par les élèves de l’école hôtelière qui reçoit sur la base d’accords des mets avec les vins présentés. Les vigneronnes y trouvent aussi leur bénéfice. « Nous avons affaire à de futurs prescripteurs, probablement en charge de belles tables en France et à l’étranger, ils se souviendront de cet échange, de nos vins, nos terroirs et nos histoires. Nous avons déjà des retours concrétisés avec des jeunes qui avaient participé aux premières éditions », valide Françoise Ollier.