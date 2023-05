4 étapes à ne pas oublier avant de relancer l’irrigation du vignoble

«

Les cumuls de pluie relativement faible pour la saison ne nous mettent pas à l’abri de revivre un millésime chaud et sec comme en 2022 » pose Coline Goursolle, chargée d'études en viticulture à l’Institut Rhodanien, qui rappelle sous forme de mémento toutes les étapes à mettre en œuvre avant de remettre un réseau d’irrigation en service.

« Pour éviter les bouchages de tuyaux et de possibles fuites qui vous feraient perdre du débit et de la pression et entraineraient une consommation excessive d’eau, commencez par y faire passer de la javel diluée de 1 à 5% » conseille Coline Goursolle. Une injection dans le réseau d’acide nitrique dosé à 0,2% peut également être utile pour éliminer le dépôt calcaire. Dans ce cas, « laissez agir 5 à 10 min et rincez avec de l’eau claire ».

Les vignerons doivent penser à désamorcer le système pour évacuer les impuretés en laissant couler un peu d’eau avant de brancher la vanne. Ils peuvent contrôler les manomètres en amont et en aval de leurs filtres pour savoir s’il faut les nettoyer ou les remplacer. « On décèle une anomalie si la pression après le passage varie de plus de 0,5 bars » précise la chargée de mission.

Contrôler le débit

Vient le moment de contrôler le débit. Coline Goursolle préconise aux irrigants d’utiliser la formule : (volume du récipient en ml/1000) / (1/60). « Pour réaliser la mesure en conditions réelles, vous pouvez disposer un récipient gradué sous 4 goutteurs en répétant la manipulation sur 4 rangs puis appliquer la formule. Vous pouvez ensuite calculer le coefficient d'uniformité "CU" : (moyenne des 4 plus faibles débits x 100 ) / (moyenne de l'ensemble des débits), et l’interpréter pour déceler s’il y a d’éventuelles anomalies dans votre réseau ».

A titre d’exemple, si la moyenne des 4 plus faibles débits est de 1,46 l/h, et que la moyenne de l’ensemble des débits est de 1.60 L/h, le CU est de 91,2% (1,46*100 / 1.60).

Selon l’Institut rhodanien, l’installation fonctionne correctement et ne nécessite pas d'intervention si le CU est supérieur à 90%, comme dans l’exemple précédent. S’il est compris entre 70 et 90%, le réseau doit être nettoyé. Et s’il est inférieur à 70%, le réseau présente un dysfonctionnement. « Il faut rechercher les causes du colmatage et les résoudre » indique Coline Goursolle.