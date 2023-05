Festillant étoffe sa gamme avec 3 vins tranquilles

L

ancée depuis 2007 la marque continue son évolution en proposant désormais à la vente une gamme de trois vins tranquilles (rouge, blanc et rosé).

L’International Wines and Spirits Record (IWSR) prévoit des taux de croissance élevés sur les marchés internationaux (de l’ordre de 15 à 20 % par an) en ce qui concerne le marché du vin sans alcool. Consciente des changements de consommation, la marque veut trouver sa place sur ce marché, dont la France occupe la 3ème place. Ces vins désalcoolisés élaborés en Allemagne à partir de plusieurs cépages européens ont vocation à rassembler autour, non plus de la festivité, mais plutôt de la convivialité.

Cette gamme s'adresse à tous

« Cette gamme ne s’adresse pas forcément à des consommateurs très connaisseurs de vins : elle s’adresse à tous pouvoir partager un bon moment avec de bonnes bouteilles sur la table. Le vin sans alcool est une tendance globale de fond qui tend à se démocratiser davantage. » explique Frédérique Lenoire directrice marketing et communication externe du négoce ligérien Gratien et Meyer (filiale française du groupe Henkell et Freixenet). Et d’ajouter « Nous avons une vraie expertise de ce marché, et nous travaillons pour le moment pour cette gamme avec Auchan, Intermarché et quelques SCA Leclerc.»