Festillant affiche ses ambitions de vin effervescent sans alcool

epuis son lancement en 2007, la marque de vins effervescents sans alcool Festillant a connu un développement progressif, pour revendiquer aujourd’hui « 25 % de parts de marché de sa catégorie », avance un communiqué. Au regard des données IRI, la marque annonce ainsi la vente de 1,4 millions de bouteilles en 2021, sur « un marché dynamique du vin effervescent sans alcool en pleine progression, +9,5% sur l’année selon les données IRI », poursuit un communiqué. Propriété du groupe Henkell-Freixenet, la marque Festillant surfe sur un marché des vins effervescents sans alcool en croissance continue, « qui atteint aujourd’hui 6 millions de bouteilles vendues en France, presque exclusivement sur le circuit de la grande distribution », situe Frédérique Lenoir, directrice marketing de la société Freixenet-Gratien, qui distribue l’ensemble des marques du groupe en France.

« Le développement des bières sans alcool a tracé un sillon qui a profité au segment des vins effervescents sans alcool. De la même manière, une bascule s’opère depuis deux, trois ans sur le plan sociétal, confirmé par les études de consommation : les jeunes sont plus soucieux de ce qu’ils boivent et la consommation sans alcool est en train de devenir une consommation choisie, alors qu’elle était auparavant plutôt contrainte, en raison de la grossesse, de contre-indication médicale ou autre… », dresse encore Frédérique Lenoir.

Plus premium et contemporain

Alors que les évolutions successives de son packaging ont été faites « pour s’inscrire dans une consommation plus quotidienne », indique un communiqué, Festillant propose « une nouvelle identité qui colle davantage aux codes des vins effervescents, devenant ainsi plus premium et plus contemporain », poursuit le communiqué. Cette nouvelle mouture de l’habillage a été pensée et testée pour progresser sur la tranche des français âgés de 20 à 65 ans, « avec une intention d’achat qui progresse à 85%, soit 6 points de plus par rapport au pack actuel », appuie un communiqué.

La marque est presque intégralement vendue sur le canal de la grande distribution « pour un produit qui concerne la consommation à domicile pour des instants festifs familiaux ou entre amis », indique Frédérique Lenoir. Alors que le leader du marché D’Artigny génère plus de la moitié des ventes de ce marché des vins effervescents sans alcool, la directrice marketing de la société Freixenet-Gratien espère voir Festillant continuer sa progression, « et pourquoi pas atteindre les 30% de parts de marché » de la catégorie des vins effervescents sans alcool.