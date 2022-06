N

Nouveau développement pour Le Petit Béret. La start-up biterroise, spécialiste des vins sans alcool, vient d’acquérir le château de Milhau à Puisserguier, au cœur de l’appellation Saint-Chinian. Fathi Benni et Dominique Laporte, meilleur sommelier de France en 2004, les deux co-fondateurs de la jeune entreprise, vont y développer le volet ultime de leur projet sans alcool : proposer une expérience œnotouristique centrée sur le sans alcool et l’œnosanté. Doté d’un caveau où pourront être dégustés les vins et bières sans alcool de l’entreprise, le site accueillera aussi bien le grand public que les professionnels et les vignerons intéressés par la production de vins san alcool.

« Nous voulons mettre en avant une autre approche de la viticulture pour l’ouvrir à d’autres consommateurs, qui pour une raison ou une autre, ne consomment pas d’alcool. Nous sommes persuadés que l’avenir de la filière viticole régionale passe par cette diversification qui offre des perspectives de développement très prometteuses », s’enthousiasme Fathi Benni. Ce qui ce concrétise avec « le château Milhau, premier château sans alcool du monde ». Qui, comme l’affichent les deux associés, proposera des œnotours de découverte de l’élaboration d’un vin sans alcool selon la technologie développée par Le Petit Béret et des animations autour des accords mets et vins sans alcool. Un chai expérimental permettra d’expliquer avec pédagogie les fondamentaux du process d’élaboration. « Nous sommes ouverts à l’accueil de tous types de public : nos clients-consommateurs bien sûr, mais également les étudiants qui souhaitent se former à cette technique et les vignerons intéressés par cette production de vins sans alcool. Les deux premières demandes que nous avons reçues émanent d’ailleurs de vignerons chilien et australien », confie Fathi Benni. Le siège social et les bureaux de l’entreprise biterroise sont transférés à Puisserguier, mais l’usine de production restera basée à Nissan-lez-Enserune, où elle dispose de tous les agréments et certifications pour la fabrication et l’embouteillage de ce type de produit.

Des ventes dans 41 pays

Le Petit Béret a développé en partenariat avec l’Inrae, un process innovant pour obtenir une boisson avec zéro alcool, non par désalcoolisation du vin, mais en travaillant à partir des moûts de raisins, dont le sucre est extrait pour empêcher la fermentation.

Créée en 2015, l’entreprise a connu un fort développement notamment à l’export puisque ses produits sont vendus dans 41 pays. En 2021, elle a enregistré une croissance de 49 % de ses ventes, progression qui lui a permis de décrocher le Trophée d’or dans la catégorie entreprise agro-alimentaire et bio au Sommet des Entreprises de croissance qui a eu lieu le 22 juin dernier.