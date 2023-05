Le crémant de Bordeaux ne connaît pas la crise, mais 57 % de croissance

E

n 2022, l’appellation Crémant de Bordeaux a produit 91 000 hectolitres de vin sur 1 345 hectares : soit des hausses conséquentes de 57 % en volume et 42 % en surface par rapport au millésime 2021 chiffre l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG). « La récolte augmente significativement en 2022 et elle devrait, si le millésime le permet, faire au moins autant si ce n’est plus en 2023 » rapporte Dominique Furlan, le président de la section crémant de Bordeaux de l’ODG de l’AOC Bordeaux, qui défend une stratégie de développement : « miser sur la demande en produisant ce que l’on est capable de vendre. Le contraire est l’erreur à ne pas faire. Aujourd’hui, à Bordeaux on manque de produits effervescents. On ne pas dire ça de tous les vins tranquilles. »

Alors que la diversification est actuellement le mot d’ordre du vignoble bordelais, Dominique Furlan rappelle que l’on ne peut produire du crémant n’importe où et n’importe comment : « il faut un vignoble dédié. La problématique pour produire du crémant est d’atteindre des rendements élevés (la limite AOC est de 78 hl/ha). Ce n’est pas facile avec tous les aléas : gel, grêle, sécheresse… » Malgré ces précautions, le vignoble bordelais semble destiné à poursuivre ce développement des vins effervescents : ne serait-ce que parce qu’il en le potentiel, contrairement à l’Alsace, la Bourgogne, le Val de Loire… « En termes de crémants, le bassin de production de Bordeaux apparaît comme le seul capable de progresser en volume aujourd’hui. Les autres bassins sont saturés : nous progressons, nous engouffrant dans le développement du marché des bulles, surtout à l’export » témoigne le président de l’ODG.

Segment de prix intermédiaire

L’an passé, les sorties de propriété des crémants de Bordeaux se sont élevées à 74 000 hl*, en hausse de 19 % par rapport à 2021 note Dominique Furlan, relevant une commercialisation des bouteilles se développant à l’export (30 % des volumes) et pesant surtout en grande distribution française (70 %). Sur ce dernier réseau, le prix moyen de vente est de 5,9 €/col ajoute le président des crémants de Bordeaux, posant ainsi la carte à jouer commerciale de ces fines bulles : « face à des champagnes rarement en dessous de 15 €, l’ambition du crémant est d’occuper le segment de prix intermédiaire, entre les champagnes et les proseccos/cavas ».

Notamment demandée par les cavistes, la premiumisation de l’offre des crémants de Bordeaux passe par de nouvelles cuvées spéciales : élevages plus longs, utilisation de bois, brut nature… « On va vers la recherche de plus de valeur ajoutée » résume Dominique Furlan.

* : Dont les deux tiers des volumes en vrac pour le négoce, moins d’une dizaine d’opérateurs opérant la prise de mousse, qu’ils soient familiaux (Lateyron, Celene…) ou internationaux (Castel avec Malesan, Grans Chais de France avec Calvet…) ou coopératifs (Bordeaux Families avec Louis Vallon, Jaillance avec Brouette et les Cordeliers…).