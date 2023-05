Interloire mise sur des vins frais, fruités, floraux et « fair » à l’export

«

La Loire est le vignoble qui capte le plus de jeunes consommateurs, de moins de 35 ans, en France mais aussi à l’export. Pour faire découvrir nos vins à l’international, nous déployons une nouvelle stratégie, basée sur les 4 F de nos vins de Loire, frais, fruités, floraux et fair, plus respectueux de l’environnement », annonce Alexis Trentesaux, le nouveau directeur marketing d’InterLoire.

L’interprofession ligérienne mise sur la fraîcheur aromatique des vins de Loire et l’engagement de 70% de ses vignerons dans des certifications environnementales. Son concept lancé cette année, « Bloom up », clin d’œil aux notes florales des vins, se décline en deux versions. « Blooming Notes », avec des visuels « doux et inclusifs » montrant de jeunes adultes vise les marchés matures des vins de Loire, afin de consolider leurs parts de marchés (Canada, Belgique par exemple). « Go on Bloom Big », avec des photos plus dynamiques, cible des pays « où les vins de Loire sont plus en conquête », note Alexis Trentesaux, les Etats-Unis ou l’Australie notamment.

InterLoire affiche l’objectif d’atteindre 30% en volume de vins exportés d’ici 2030. « Nous sommes actuellement à 21%, et nous progressons d’1% chaque année. En 2022, les exportations de vins de Loire ont atteint plus de 407 000 hl, en baisse de 3,2%, mais en valeur elles ont gagné près de 3% à 196 M€ », détaille le directeur marketing. Le Crémant de Loire, les rosés d’Anjou et Cabernet d’Anjou, le Muscadet, le Vouvray, le Touraine blanc et l’IGP Val de Loire blanc figurent en tête des expéditions en volume.

Marchés cibles

L’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, le Canada, les Etats-Unis ont été définis comme marchés cibles par InterLoire, avec un budget global, stable, de 2,5M€. « Dans chaque pays, nous avons une approche en trois dimensions, la presse et les réseaux sociaux, les professionnels et les consommateurs », indique Alexis Trentesaux.

Au Royaume-Uni, où les exportations de vins de Loire ont chuté en volume de 30% en 2022 suite au Brexit mais ont bondi en valeur de 20% selon l’interpro, InterLoire sera partenaire d’un festival à Londres, avec des masterclass et des ateliers de compositions florales en lien avec des vins de Loire.

En Allemagne, les ventes de vins ligériens ont progressé en 2022 de 15% en volume, portées par le Crémant. « Nous allons nous associer cette année au Cologne Weinfest, où nous aurons à cœur de faire découvrir aux participants d’autres cuvées que des bulles, sourit Alexis Trentesaux. Nous avons aussi en Allemagne des partenariats avec des cavistes et avec un site internet de recettes culinaires ».

En Australie, où les exportations de vins de Loire ont reculé en volume de 7% tout en gagnant 12% en valeur, InterLoire travaille avec une experte locale, « ambassadrice » des rosés de Loire, de plus en plus appréciés sur ce marché. Des journalistes australiens seront reçus aussi en Val de Loire. « Certains viennent déjà de participer à Val de Loire Millésime, trois jours de dégustations, masterclass et visites de domaines, confie Pauline Slimani, de l’agence Clair de Lune et missionnée par InterLoire. Au total 50 journalistes étrangers de 15 pays ont été reçus dans le cadre de cet événement qui s’est déroulé cette année dans l’AOC Touraine, en Coteaux du Vendômois et à Vouvray. »