La cave d'Aghione lance le 1er pétillant corse sans alcool

près la distinction de son muscat pétillant Casanova parmi les 10 meilleurs effervescents du monde en fin d’année 2022, la cave des vignerons d’Aghione en a développé une version sans alcool, dans l’objectif « de préserver le goût et l’expérience de dégustation du muscat pétillant dans cette nouvelle cuvée », promet un communiqué. Ce ‘Muscatu frizzante’ sans alcool veut avant tout « répondre aux nouvelles habitudes de consommation », et sera dans un premier temps disponible dans le réseau de grande distribution corse, ainsi que sur le site internet des vignerons de la cave d’Aghione.

« C’est l’aboutissement de deux ans d’essais où nous avons essayé différentes méthodes pour parvenir à une version sans alcool qui respecte le profil gustatif muscaté du Casanova classique, qui existe depuis 15 ans et draine une importante clientèle d’habitués », relève Christophe Paitier, directeur et œnologue de la cave des vignerons d’Aghione. Après avoir testé la désalcoolisation ou la gazéification de jus de raisin, c’est une 3ème voie qui a offert les résultats espérés. « Sur des moûts de raisins frais récoltés précocement et conservés au froid sur lies fines pour conserver les arômes muscatés, la fermentation alcoolique est lancée en cuve close. Dès que la pression de 3 bars est atteinte, autour de 1% d’alcool, l’activité fermentaire est stoppée en abaissant la température à 0°C », déroule Christophe Paitier. Sulfité, le moût est ensuite filtré à 0,45µm (stérile) avant mise en bouteille isobarométrique pour conserver les 3 bars en bouteille.

Les arômes fermentaires et variétaux du muscat propres au pétillant Casanova, tout en restant à 0,8% d’alcool

« La désalcoolisation apportait des arômes viniques et le jus de raisin gazéifié était trop marqué sur le goût du raisin. Avec cette fermentation partielle, nous exprimons les arômes fermentaires et variétaux du muscat propres au pétillant Casanova, tout en restant à 0,8% d’alcool », reprend l’œnologue de la cave corse. Le lancement est opéré sur 10 000 bouteilles à travers l’île de beauté pour un succès commercial qui se jouera tout au long de la saison touristique insulaire, mais aussi auprès des habitués de la version classique de Casanova, qui ne titre déjà que 6,5% vol. La cave ne veut pas passer à côté de la tendance NoLo (no alcohol/low alcohol, ndlr) « alors qu’une augmentation de 34% des ventes de boissons légères et sans alcool est prévue d’ici 2024 », rappelle son service commercial en citant l’institut de données statistiques spécialisé dans les boissons. Cocktails peu alcoolisés, choix de consommation ‘healthy’ ou enjeux de santé guident le développement de ces tendances sans alcool. « Une version spritz corse, le capo spritz, existe déjà en association avec le cap corse Mattei, et nous travaillons sur une proposition de ce spritz sans alcool, toujours en collaboration avec la distillerie Mattei », ajoute Christophe Paitier.

La création de cette cuvée s’inscrit également « dans les engagements de responsabilité sociale de la cave, en incitant à la modération », explique encore le directeur, alors que les vignerons d’Aghione ont intégré le label RSE et développement durable des Vignerons engagés depuis 2022. Casanova sans alcool se place également dans la droite ligne de la volonté d’innovation de la coopérative corse, après avoir déjà élaboré « le 1er rosé gris insulaire ou le 1er vin orange de Corse, et nous proposerons dès cet été des panels de tests d’autres produits sans alcool, qui se démarquent en revanche plus des codes du vin ». A suivre donc.