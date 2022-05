Les vins de Corse se recentrent sur leurs marchés de proximité

P

résente sur le salon Prowein en accompagnement de la dizaine de producteurs ayant fait le déplacement, Caroline Franchi, directrice déléguée de l’interprofession des vins de Corse, a fait le tour des actualités des vignerons de l’île de beauté. « Juste avant la pandémie, fin 2019, nous avions acté la décision de consacrer moins d’efforts au grand export asiatique pour se recentrer sur nos marchés forts que sont la France, le marché local corse et le proche export européen que nous venons rencontrer sur ce salon », présente-t-elle.

68 % des volumes de l’île sont produits en vins rosés et les choses vont plutôt bien pour les 295 producteurs corses, avec des vins bien valorisés et une offre en phase avec la demande. « 35 % de nos volumes sont vendus en Corse et 45 % en France. Nous allons pouvoir cette année mettre en place les actions en accord avec cette réorientation stratégique », appuie-t-elle.

Dans les grandes villes

C’est en France continentale que les efforts de promotion vont se regrouper dans un premier temps, « par l’organisation de micro-salons de deux jours dans des villes importantes comme Lyon, puis nous irons ensuite à Lille, puis d'autres », annonce Caroline Franchi. Ce format condensé est avant tout destiné aux opérateurs professionnels locaux, du réseau café-hôtel-restaurant comme des grandes surfaces. Une masterclass spécifique aux vins de Corse leur sera proposée, ainsi qu’une soirée thématique, « mais nous voulons également parler directement au grand public local en leur proposant également une soirée dédiée », précise la directrice déléguée du conseil interprofessionnel des vins de Corse.

L’opération devrait également être conduite en Belgique et en Suisse, voire aux Etats-Unis « où plus de trente producteurs y exportent ».

La bonne santé des vins corses se traduit sur le terrain par une bonne dynamique d’un vignoble de presque 6 000 ha dont les surfaces sont en progression, « dans l’objectif d’arriver à 7 000 ha en 2030 ». Contrairement à d’autres régions, la transmission des exploitations est dynamique en Corse, avec une large place du cadre familial proche dans les repreneurs.

"Produire plus de blancs"

Une tendance de surgreffage s’est installée dans les vignes « pour produire plus de blancs, qui rencontrent un succès commercial certain, mais qui ne représentent que 15 % des volumes produits ». Les surfaces cultivés en agriculture biologique ont progressé de 10 % au cours de la dernière année et représentent aujourd’hui quasiment le tiers du vignoble corse. « C’est un développement que nous voulons et pouvons poursuivre. Ces vins sont bien valorisés et l’engagement bio prend beaucoup de sens pour nos vignerons soucieux de préserver au mieux leurs terres et leur île. Et pourquoi pas, à terme, n'être plus qu'en bio ? Notre configuration le permet », appuie Caroline Franchi.

Malgré cet engouement pour les vins rosés et blancs de l’île, l’interprofession ne veut pas oublier la production de rouge en lui apportant une valeur ajoutée. « A l’image de ce qui est pratiqué dans des vignobles italiens, nous travaillons sur une catégorie d’élevage de nos vins qui ne pourraient être commercialisés qu’au terme d’une durée d’élevage définie », note la directrice déléguée.