1er outil d’évaluation de l’empreinte carbone des vignobles

our aider les viticulteurs à répondre à la Stratégie Nationale Bas-Carbone et son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) dévoile Ges&Vit.

« Cet outil permet de diagnostiquer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de l’atelier viticole jusqu’à la récolte du raisin, périmètre constituant environ 20 % des émissions de GES du secteur, de comparer différents modes de conduite, de réaliser des simulations de modifications de pratiques, comme le passage du broyage de sarments tous les rangs au broyage un rang sur deux, et d’évaluer un plan d’action de réduction de ces émissions » explique Sophie Penavayre, du pôle expertise environnementale de l’IFV, à l’occasion d’un webinaire, ce 23 mars.

Assez technique, Ges&Vit est principalement destiné aux conseillers des chambres d’agriculture ou conseillers indépendants pour l’exercice de leur mission d’accompagnement des domaines viticoles, ou aux responsables vigne des coopératives.

Il se compose pour l’heure d’un fichier Excel, permettant de collecter de la donnée chez les vignerons, et d’un moteur de calcul en ligne voué à évoluer au gré des avancées de la communauté scientifique. « Concrètement, l’utilisateur va se connecter avec un login et mot de passe sur une plateforme et télécharger un fichier de collecte vierge, le remplir, et le réimporter sur la plateforme. Après 1 minute 30, il va pouvoir télécharger un fichier Excel de résultats » détaille sa collègue Emilie Adoir.

Ges&Vit prend en compte le stockage du carbone, les émissions directes au champ de N2O et de CO2, ainsi que toutes les émissions indirectes liées à la fabrication des intrants (carburant, fertilisants, semences, phytos…). « Nous estimons tous ces flux pour sept opérations viticoles : la taille, les fertilisations et les amendements, la gestion annuelle de la plante, l’entretien du sol sur l’inter-rang, l’entretien du sol sur le rang, la protection contre les maladies et les nuisibles, et la récolte » liste Emilie Adoir, avant de simuler le remplissage d’un fichier Excel pour un viticulteur certifié bio et Terra Vitis.

Après avoir renseigné tout un tas d’éléments, comme la surface de ses parcelles, leur distance par rapport au siège de l’exploitation ou à la coopérative, l’écartement des rangs, la densité de plantation, le mode de taille, la proportion de parcelles cultivées en bio ou en Terra Vitis, la manière de désherber sous le rang, les marques et puissances des tracteurs, la contenance des bennes à vendange, ou la liste des produits utilisés, le viticulteur accède à une centaine de graphiques sur lesquels il peut par exemple voir ses émissions par catégorie d’opération ou en fonction de ses différents itinéraires techniques.

L’IFV a fixé la licence annuelle de Ges&Vit à 1 500 € HT par entreprise. « Dans chaque entreprise, 10 utilisateurs peuvent réaliser un nombre illimité de calcul pour un nombre illimité d’exploitations. Ils disposent de 8h de SAV par téléphone ou mail avec Emilie, qui les aura préalablement formés 1 jour et demi en présentiel pour 450 € HT » reprend Sophie Penavayre.

Cinq entités disposent déjà de la licence et peuvent être contactés par les viticulteurs désirant un accompagnement : le Vinipôle Sud-Bourgogne, la Chambre d’agriculture du Rhône, Agri Bio Franche-Comté, Ecovigne, et Acte Agri Plus.

Futurs développements

« Nous gardons toutes les données qui transitent sur la plateforme, annonce en toute transparence Sophie Penavayre. Elles nous permettront de répondre aux questions qui se posent sur l’empreinte carbone de telle ou telle pratique, ou de telle ou telle région. »

Ges&Vit prendra prochainement en compte les données de palissage et le stockage de carbone par les haies. L’IFV travaille également sur les emballages des intrants, la fabrication des machines, des outils, ou des robots et l’intégration de la traction animale ou de l’écopâturage.

« Ges&Vit passera bientôt à du 100 % en ligne et pourra être intégré comme module à d’autres logiciels comme Mes Parcelles ou Géofolia » ajoute Sophie Penavayre, qui espère d’ici 2 ans proposer un Ges&Vit complet, intégrant la vinification, le conditionnement, et le transport des vins, et qui, « dans ses rêves les plus fous, aimerait proposer une analyse des coûts et de la qualité des raisins issus de différents itinéraires ».

En parallèle, l’IFV assure être en train de finaliser la méthode vigne du label Bas Carbone.