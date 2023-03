Les Vignobles Foncalieu privilégient le bon Versant de leur production

C

ouvrant plus de 5000 ha de vignes en production entre Aude et Hérault, les Vignobles Foncalieu font partie des opérateurs incontournables en Languedoc. Lors de l’édition 2023 de Prowein, le groupement coopératif (802 vignerons répartis dans 4 structures), présentait la 4ème mouture de l’édition limitée de son rosé de grenache Le Versant, cette année habillé par l’inspiration de l’artiste réunionnaise Piment Martin. « Nous donnons chaque année carte blanche à des artistes dont nous repérons le travail sur les réseaux sociaux. Ils viennent passer du temps dans nos vignobles puis se lance sur leur inspiration », explique Audrey Arino, responsable marketing des vignobles Foncalieu.

Abeille, oiseau, végétation, Piment Martin s’est cette année résolument orientée sur une expression très colorée de la nature. « Cette édition limitée a été créée pour redynamiser cette marque Le Versant, pour laquelle nous gardons en parallèle l’habillage classique. C’est une réussite puisque nous produisons 120 000 bouteilles pour cette édition limitée 2022, générant même un engouement et une attente de la part d’une clientèle friande de la nouvelle édition spéciale chaque année », relance Audrey Arino. Cette redynamisation de marque a même permis d’atteindre 900 000 bouteilles pour l’ensemble de la gamme le Versant en 2022.

Edition limitée et classique se cotoient dans la gamme - OB

Également présent sur le stand des Vignobles Foncalieu pendant Prowein, Jean-Marie Cassignol a rappelé les enjeux stratégiques du groupe coopératif qu’il préside, et qui a su se détacher de toute dépendance aux vins rouges. « Historiquement productrice de vins blancs, notre union de caves disposait d’un outil de production et une diversité de cépages adaptés à la vinification des rosés. La demande du marché aidant, notre production s’est orientée vers les rosés depuis plusieurs années, si bien que nous en produisons à présent autant que les blancs, contre seulement 15% de vins rouges », rappelle-t-il.

Blancs et rosés

Commercialisant un peu plus de la moitié de ses volumes sur le marché du vrac, le groupe coopératif conditionne l’autre partie, entre 17 et 18 millions de bouteilles, où la production de vins rosés s’impose. « L’objectif de 10 millions de bouteilles de rosés pour l’horizon 2025 devrait être atteint, alors que nous sommes déjà arrivés à 9 millions en 2022 », confirme Jean-Marie Cassignol. Les profils de vins rouges produits privilégient « la fraîcheur et le fruit », en phase avec l’orientation globale d’une production « qui se doit de coller aux attentes des marchés de consommation ». Loin de se limiter çà un vœu pieux, cette stratégie démarre au vignoble, où les itinéraires culturaux sont orientés vers la production de profils adaptés. « Nous misons également sur le développement de variétés résistantes, ainsi que la réimplantation de cépages adaptés à la nouvelle donne climatique et le manque d’eau : grenache, terret ou albariño », poursuit Jean-Marie Cassignol.

Au-delà de son potentiel de production au vignoble, l’avenir d’un groupe coopératif de cette ampleur se joue tout autant dans sa capacité à renouveler les générations de ses adhérents. « Il n’y a pas autant de jeunes que ce que nous souhaiterions. Nous travaillons donc sur le portage et la mise à disposition de foncier pour maintenir les surfaces et permettre aux jeunes de démarrer », valide le président des Vignobles Foncalieu.