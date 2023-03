Si vous en doutiez,

Dominique

Le 14 mars 2023 à 17:28:21

En février 2022, le même Jean-Louis Dubourg dans un document de la Chambre d?agriculture, proposait encore en axe numéro 1 , « développer la production de vins IGP et de VSIG ». Dans le même ordre d?idée, il déclarait le 11 mars 2022, que Bordeaux devait pouvoir vendre 5 millions d'hectolitres . Il assurait là, avec fidélité, son rôle de S.A.V du Négoce et du CIVB qui s?opposaient à tout arrachage. Aujourd?hui, il soutient, à leur suite, un arrachage de 10 000 ha. Entre temps, il aura été bousculé comme tous les officiels, par le mouvement spontané de la base. Mais il n?est toujours pas en phase avec les propres chiffres de la Chambre d?agriculture qui décrivent sur de jolis powerpoint la baisse de commercialisation depuis mars 2018. Un délai de 5 ans pour prendre en compte la réalité, c?est un peu beaucoup. Alors, maintenant que le naufrage ne peut plus être dissimulé, il fallait bien ne pas désespérer Bordeaux. On se devait de jouer du flûteau aux petits vignerons tout en continuant à les mener à la rivière. On a donc fait de belles annonces et une belle photo au salon de l?agriculture. Sauf que rien n?est défini, aucune modalité. En tout état de cause, rien de cela ne sera opérationnel en 2023 et il y aura du gros dégât. Investir gros pour des productions d?oliviers ou de noisetiers qui ne donneront au mieux que dans 5 ans, ça suppose qu?on gagne bien sa vie par ailleurs?. Pour masquer le vide, on habille le tout avec des variantes des phrases grandiloquentes de M. Sichel, style « montrer notre dynamisme et notre esprit de conquête ». Jean-Louis Dubourg ressort donc tous les poncifs usuels du marketing : « reprendre des parts de marchés en France », « innover », « accroître la compétitivité des exploitations » , « enclencher une dynamique positive pour la filière et offrir des perspectives aux viticulteurs ». Même sans utiliser ChatGPT, un générateur de discours de faible puissance pourrait produire aussi bien, avec les mêmes mots-clés et beaucoup moins d?effort. D?ailleurs, est-ce à dire que tout cela n?avait pas déjà été fait par les stratèges du CIVB ? Il faut bien en convenir : ce plan ne prend pas la mesure du désastre en cours. La mévente et la vente à perte vont continuer et s?amplifier. Le stock invendu va augmenter mécaniquement en 2023, même en cas de distillation de 400 000 hl. Les sorties n?ont jamais été aussi faibles. Le Crédit Agricole va devoir faire des provisions. Il y a un avenir viticole pour la Gironde, oui, mais pas à 110 000 hectares. Et cela n?est pas encore rentré dans toutes les têtes des professionnels de la représentation girondine. Heureusement, il y a la base, qui, elle, se coltine la réalité.