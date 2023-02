Belle image du champagne sur les réseaux sociaux

D

ans le cadre de la cinquième édition de la conférence Champagne Market Trends, organisée par le Comité Champagne le 7 février, Finley Page de la société Dynvibe a présenté une étude sur la présence du champagne dans les réseaux sociaux.

Plus de 50 000 conversations, images et vidéos ont été passées au crible. Sans surprise, le champagne est présent sur les réseaux sociaux lors des célébrations traditionnelles (fêtes de fin d’année) ou des journées extraordinaires comme l’un mariage. Cette présence reste stable.

L’élément nouveau, c’est que d’autres moments de consommation prennent place sur les réseaux. Les petites célébrations – rendez-vous amoureux, repas gastronomique, etc – et surtout les moments de sublimation de l’instant (afterwork, soirée et why not ?) gagnent du terrain. « Nous percevons que depuis la fin de la crise Covid les consommateurs de champagne veulent profiter des petits moments comme le début du week-end, le départ en vacances, une sortie à la plage, analyse Finlay Page. On transforme le banal en exceptionnel. Cela se traduit par une augmentation de la vente de champagne hors domicile et au verre. Cette volonté de sublimer l’instant est principalement poussé par les femmes, notamment en Angleterre et aux USA ».

Ces petites célébrations et sublimations de l’instant présentent l’avantage, pour la filière champagne, d’être souvent positionnées sur des cuvées haut de gamme.

Les rendez-vous amoureux représentent 7 % des publications liées au champagne, avec des consommateurs principalement âgés de 25 à 34 ans. La gastronomie est présente dans 9 % des publications, de même que les afterworks, plébiscités par des jeunes de moins de 35 ans.

Les situations de « why not ? », 14 % des publications, sont surtout postées par des personnes de 45 ans et plus. « Ces publications why not ? ne se voient pas dans les autres effervescents, souligne Finley Page. Ces nouveaux usages de consommation apportent un souffle de modernité au champagne ».

Montée en puissance des autres effervescents

Une étude comparative sur la présence du champagne sur les réseaux sociaux – toutes occasions confondues - menée depuis 2018 montre que le champagne est en hausse dans tous les pays : + 5 % en France, + 12 % en Italie, + 18 % aux USA et au Royaume-Uni, + 29 % en Australie et + 30 % en Allemagne. L’interprofession est satisfaite des résultats de cette étude qui montre que le champagne bénéficie d’une belle notoriété et d’une image positive.

Elle souligne toutefois la montée en puissance des effervescents locaux dans des pays peu présents en production viticole. C’est le cas du Japon, de l’Angleterre ou encore de la Belgique. Un développement à suivre de près pour la filière car ces vins locaux bénéficient d’une belle image dans leurs pays. Ils s’inscrivent de plus dans l’esprit très en vogue du « consommer local ».