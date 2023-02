-11 %, les ventes de champagnes dévissent en grande distribution

C

oup de mou pour les vins effervescents. En 2021, la grande distribution a vendu 171,6 millions bouteilles de bulles, pour un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros d’après les panels IRI. Soit des baisses de 2 % en volume et 2,5 % en valeur par rapport à 2022. Leader du rayon avec 22 % des volumes et 55 % de la valeur, la Champagne affiche d’importantes baisses : -11 % en volume et -8 % en valeur (avec 36 millions cols et 779 millions €). « Il y a une dégradation du mix d’achat : plus de premiers prix et moins de catégories haut de gamme » résume Éric Marzec, le directeur de clientèle pour les liquides des panels IRI.

Au détriment des champagnes, les vins AOP et IGP sont en hausse, avec +4 % en volume et +6 % en valeur (à 44 millions cols pour 280 millions €). Les croissances sont fortes pour le crémant d’Alsace, avec +10 % en volume et +11 % en valeur (à 16 millions cols pour 105 millions €), le crémant de Loire, à +5 % volume et +7 % valeur (4 millions cols et 22 millions €) et le crémant de Bordeaux, avec +13 % volume et +15 % valeur (1,4 million col pour 8,5 millions €). Les vins effervescents étrangers tirent aussi leur épingle du jeu, avec +5 % en volume et +9 % en valeur (30 millions cols pour 173 millions €), avec des développements pour le Prosecco, +10 % volume et +14 % valeur (17 millions cols pour 114 millions €) et le Cava, +3 % volume et +8 % valeur (8 millions cols et 43 millions €).

Fêtes de fin de mois

Alors que le prix des biens de consommation courante flambe, les arbitrages se font nécessairement au détriment des produits moins prioritaires, d’autant plus festifs. Comme le souligne Éric Marzec, « face à l’inflation, même pendant la période des fêtes, les Français ont dû réduire les quantités achetées et ont dû baisser en gamme ». Du 21 novembre 2022 au premier janvier 2023, les Grandes et Moyennes Surfaces ont enregistré des baisses de 13 % de leurs ventes de champagne, quand les autres vins effervescents augmentaient de 2 % leur activité. « Les champagnes perdent des positions au profit de produits moins chers » résume IRI, notant que le foie gras était dans la même dynamique.