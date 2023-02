Appel au courage politique de la Commission Européenne pour défendre les vins

L

es paroles, les paroles… Et maintenant des actes demande l’Assemblée des Régions Européennes Viticoles (AREV), qui ne veut pas laisser passer la validation, faute de commentaire de la Commission Européenne, de la loi irlandaise « assimilant sa consommation à la consommation nocive d'alcool et sans faire de distinction concernant les boissons alcoolisées de qualité supérieure, avec une étiquette similaire à celle du tabac* » indique un communiqué de l’AREV. En l’état, « le gouvernement irlandais fait fi de l'accord d'orientation politique du Parlement européen, à travers le rapport BECA approuvé » en 2022 (pour lutter contre le cancer), avec un vote par les eurodéputés distinguant « la consommation modérée et l'abus d'alcool en termes d'impact et de danger pour la santé. Sur cette base, une éventuelle étiquette avertissant du danger de l'alcool, sans référence au type de consommation d'alcool, n'aurait aucun sens et créerait un précédent contre la démocratie représentative exprimée par le Parlement européen » alerte l’AREV.

Dans leur communiqué, les élus viticoles européens appellent la Commission Européenne à se positionner clairement. D’autant plus que son porte-parole de la Commission, Stefan de Keersmaecker, a déclaré en conférence de presse que « personne n'est contre le vin, je pense que tout le monde aime un verre de vin, mais ce que vise le Plan Cancer, c'est la consommation excessive d'alcool, qui est un problème de santé publique ».

Clarté et cohérence

Pour l’AREV, il faut mettre en cohérence ces propos avec l’action de la Commission : « cette ligne exprime clairement l'esprit du rapport adopté au Parlement européen, et c'est cette ligne que la Commission devrait défendre activement, non seulement par des déclarations mais surtout face à dans les faits face aux velléités du gouvernement irlandais ». Bruxelles est ainsi appelée « à plus de responsabilité, de courage, de clarté et de cohérence dans la politique de prévention et d'éducation en matière d'alcool ».

* : Soit « un avertissement pour informer des dangers de la consommation d'alcool pour les femmes enceintes. Un avertissement pour informer de la corrélation entre l'alcool et les cancers mortels. Le pourcentage d'alcool en grammes contenu dans le produit. Le nombre de calories contenues dans le produit alcoolisé. Un lien vers un site web de santé fournissant des informations sur l'alcool et ses méfaits » indique l’AREV.