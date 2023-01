Ni reçu, ni déçu

R

eportée pour cause de mauvais tempo. Attendue par de nombreux vignerons, la rencontre de la filière vin avec le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, qui devait avoir lieu ce jeudi 26 janvier se tiendra lundi 6 février. De quoi alimenter l’impatience, face à l’urgence d’actions, mais aussi l’appréhension, face à la nécessité de mesures adaptées. S’il n’y a pas eu de réception cette semaine, au moins n'y a-t-il pas encore eu de déception… De quoi espérer de meilleurs arbitrages pour les demandes de distillation de crise, de mesures de stockage privé, d’aide à l’arrachage, de restructuration différée… Et de quoi digérer la rapidité des actualités venant d’Espagne et d’Italie alors que la gestion de ces outils se trouve à Bruxelles.

La filière espagnole vient de demander des mesures d’aides à la distillation et à la vendange en vert. La quête de solutions collective face à la déconsommation de vin n’est plus une problématique franco-française : face à l’ampleur des bouleversements, la fin de non-recevoir européenne va avoir du mal à tenir. D’autant plus que les vins italiens se mobilisent contre l’objectif de la Commission Européenne d’envisager des règles d’étiquetages pour baisser la consommation de boissons alcoolisées. Une perspective vertement critiquée par le ministre italien de l’Agriculture, Francesco Lollobrigida déclarant, non sans ferveur populiste, que « pour les catholiques, dire que le vin est mauvais, c'est remettre en question ce qui se passe à la messe. Si le vin est mauvais pour vous, le mariage à Cana aurait été un moment d'empoisonnement collectif ! »

Si la filière vin ne demande pas à son ministre de reproduire le miracle de la transformation d’eau en vin, les représentants du vignoble espèrent des actions fortes pour la soutenir : transformer la crainte d'un filet d’eau tiède de mesurettes en un torrent réchauffant la filière et la relance structurelle des vins français pour les prochaines années.