Les vins d'Espagne demandent distillation de crise et vendange en vert

es deux principales régions concernées sont pour le moins étonnantes. En effet, il s’agit de la Rioja et de Rueda, vignoble connu pour ses vins blancs. Dans ce dernier cas, le syndicat ASAJA explique qu’un grand nombre de viticulteurs au sein de l’appellation en appellent au gouvernement pour mettre en place la vendange en vert. La superficie concernée n’est pas négligeable : elle serait comprise entre 2 000 et 2 500 hectares sur un total de quelque 14 000 ha, pour une dotation budgétaire de l’ordre de 7 à 8 millions euros. La croissance exponentielle de ce vignoble dominé par le cépage verdejo – où les superficies ont doublé en une décennie – n’est pas étrangère à cette demande. Pour le syndicat, ce sont des investissements effectués ces dernières années par de grands groupes qui seraient à l’origine du déséquilibre actuel entre l’offre et la demande, au détriment des petits producteurs. De plus, la durée de vie des vins blancs exacerbe la situation, les rendant plus vulnérables aux fluctuations des marchés.

C’est moins le cas dans la région de la Rioja. Ici, les stocks pèsent sur la commercialisation, ainsi que les phénomènes conjoncturels qui touchent bon nombre de grands vignobles de vins rouges. « Après trois campagnes où de nombreux viticulteurs ont été payés en dessous des coûts de production », selon le syndicat UAGR, différentes organisations agricoles sont montées au créneau pour demander à la fois la vendange en vert et la distillation de crise. Dans un communiqué, l’ARAG-ASAJA demande au ministre de l’Agriculture d’employer des fonds européens et nationaux pour mettre en œuvre ces mesures « pour débloquer l’excédent de vin sur le marché de la Rioja ». Les organisations s’opposent en revanche à des mesures de stockage, estimant qu’elles ne règlent en rien le problème.

Le gouvernement soutient plutôt la recherche et l’innovation

En 2022, l’augmentation du prix des intrants ainsi qu’une réduction de la production globale en raison de la sécheresse ont mis à mal la rentabilité du secteur vitivinicole espagnol. Pour financer les deux mesures demandées dans la Rioja, les syndicats insistent sur la nécessité de tenir compte des coûts de production régionaux, plus élevés que dans d’autres régions. Pour l’heure, le ministre de l’Agriculture Luis Planas ne se prononce pas en faveur de ces mesures, préférant une approche plus dynamique. Lors d’une visite en région ce mois-ci, il a confirmé que le gouvernement avait consenti un investissement de 23 millions d’euros pour promouvoir la recherche et le développement à travers le projet Ennoregion. L'investissement comprend la création d'un réseau de parcelles expérimentales pour la recherche de l'amélioration de la qualité du raisin ; l'acquisition d'équipements de pointe à mettre en œuvre dans le vignoble en temps réel ; l'expérimentation de l'agriculture de précision ; la création de nouveaux laboratoires à l'ICVV ; la réforme et l'équipement de la station œnologique de Haro ainsi que des projets tels que Enodatalake ou la création d'un nouveau laboratoire régional qui fournira des services à l'ensemble du secteur. S’y ajoute la création d’une "Cité de l’emballage" pour favoriser la transition écologique du secteur et l’innovation.