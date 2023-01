❤️🍷La vigneronne LaÃ«titia Allemand est votre personnalitÃ© prÃ©fÃ©rÃ©e de lâ€™annÃ©e Â 

A

Laëtitia Allemand : Un peu les deux. Comme j’ai grandi sur le domaine familial, je me suis aperçue lors de ma formation que j’avais une culture du vin (je ne me demandais pas ce qu’était la malo, je savais que c’était la fermentation malolactique). Mais comme j’ai fait d’autres choses ailleurs avant, j’ai aussi un regard différent. Je crois beaucoup dans le vignoble des Hautes-Alpes : son vignoble de montagne est adapté aux enjeux du changement climatique.

Nous sommes sur les coteaux de la Durance, avec un très bon ensoleillement et des altitudes nous permettant des températures et nuits fraîches. C’est notre différence par rapport à la Savoie et à la Provence. En plus de ce soleil et de cette altitude, nous avons un cépage endémique : le mollard. Mon père a travaillé 15 ans à sa sauvegarde avec l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV). Il n’avait pas spécialement conscience de son intérêt. Quand je suis arrivée sur la propriété, je lui ai dit qu’il fallait communiquer sur ce cépage rare : sur 15 hectares dans le monde, il y en a 6 ha sur le domaine !

Je veux aller au bout du travail sur le mollard. Mon père a réalisé une première sélection avec l’IFV, avec deux clones et une vigne-mère. Je travaille actuellement avec le pépiniériste Lilian Bérillon sur une sélection massale afin de garder de la diversité dans les individus. Quand nous aurons préservé cette diversité, nous aurons sauvé le mollard. L’idée est de créer un conservatoire pour recevoir du jeune public et sensibiliser à la biodiversité.

Le fait que l’on soit limités dans notre communication oblige à montrer que le vin n’est pas qu’un alcool. C’est aussi une culture. Cela m’a contraint à parler différemment de mon métier, pour être dans les clous et pour parler à d’autres publics. Comme les scolaires. J’aimerais en accueillir pendant une année pour leur montrer le cycle de la vigne. Le vignoble est un écosystème en lui-même, qui permet de sensibiliser à la protection de la biodiversité, au maintien des sols vivants…

Il y aura toujours une consommation de vin. C’est une bonne chose que la consommation ne soit plus quotidienne et moins qualitative, mais soit plus raisonnable, liée au plaisir et à de bons moments. Le mollard est intéressant en termes de degrés alcooliques, avec 12-12,5°.alc en moyenne. Proposer des vins moins alcooleux répond à une demande de nos clients et consommateurs.

Nous sommes vraiment sur des vins rouges faciles à boire : des vins de copains. Mon père avait planté du merlot et proposait une cuvée 100 % merlot. Ça rassurait nos clients, qui ne savaient pas que les Hautes-Alpes produisaient du vin à l’époque. J’ai abandonné ce 100 % merlot pour l’assembler avec le mollard et produire un vin rouge plus léger et épicé. Les consommateurs sont intéressés par les nouvelles régions de production, ils changent.

Il y a quelques années, nous vendions beaucoup aux restaurants et touristes. Désormais, de plus en plus de Hauts-Alpins découvrent nos vins. C’est une nouvelle clientèle, qui cherche des produits locaux et s’implique. Leur mobilisation dans les votes de ce top 20 le démontre !

Que le mollard continue de se faire connaître ! Et que je mène à bien le projet de conservatoire. Je pars en croisade en 2023 pour obtenir le soutien des institutions régionales et locales.