2 millions € pour lancer le club des marques des vins de Bordeaux

S

uivant le modèle de l’Interprofession des Vins Pays d'Oc Indication Géographique Protégée (InterOc), le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) se dote d’un club des marques : un outil interprofessionnel de cofinancement d’opérations de promotion du signe de qualité et de ses étiquettes volumiques. « Ce dispositif vise à soutenir financièrement (à hauteur de 50%) les actions de promotion et les initiatives innovantes des acteurs du bordelais produisant au minimum 250 000 cols en AOC » indique Allan Sichel, le président du CIVB, lors de l’assemblée générale du 12 décembre, ajoutant que ce dispositif « permettra d'amplifier la promotion et la visibilité des vins de Bordeaux, pour cette première année dans les rayons français, allemands et belges ».

Doté d’un budget de 2 millions d’euros pour sa première année, ce dispositif se veut conquérant. « N’ayons pas peur. Même si l’on n’est pas parfait, on peut se défendre et ne pas laisser la place à la concurrence » pose Florence Bossard, la directrice marketing du CIVB, notant que l’« on peut essayer et y aller, le club des marques fait partie de ça pour prendre la place. Ça va se faire en séduisant et en étant séduisant. »

Tournée commerciale

Autre levier d’actions pour 2023, la relance de la Tournée des vins de Bordeaux du jeudi 9 au samedi 11 mars pour permettre aux opérateurs girondins de faire la promotion de leurs produits en points de vente (supermarchés, cavistes, restaurants…). Ayant organisé 1 200 animations en 2020 pour sa première et unique édition (le covid ayant annulé l’évènement en 2021 et 2022), en 2022 « l'événement vise à mobiliser 2 000 viticulteurs et négociants partout en France » annonce Allan Sichel, pour qui « l'idée est que nous allions tous rencontrer les consommateurs, et leur raconter ce qui rend nos vins et notre vignoble singulièrement attractifs ».