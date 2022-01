La tournée des vins de Bordeaux reportée

P

révue du jeudi 3 au samedi 5 mars 2022, la Tournée des Vins de Bordeaux est reportée par le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB). « Cette décision difficile a été prise au regard du contexte sanitaire encore trop fragile pour imaginer des rendez-vous d’ampleur dans les magasins et restaurants » précise l’interprofession.

Ayant été annulée l’an passé, l’opération nationale de promotion par les producteurs, négociants et courtiers visait cette année 2 000 entreprises participantes. Pour la première, et à date seule, édition en 2020, le CIVB avait mobilisé 1 200 caves coopératives, négociants et vignerons chez les cavistes, restaurants et enseignes de la grande distribution. Baptisée à l’époque Saint-Vincent des vins de Bordeaux (se tenant fin janvier), cette opération a eu un effet commercial direct avec 18 % de ventes additionnelles en moyenne sur le réseau GMS.

Bordeaux à vos côtés

« Toutefois, le CIVB maintient les investissements terrain sur les points de vente au travers d’actions plus flexibles avec le renouvellement du dispositif "Bordeaux à vos Côtés" jusqu’à la fin de l’année » précise l’interprofession, ce qui consiste à la « prise en charge d’une partie des frais de déplacement et d’envoi d’échantillons pour les opérateurs qui organisent des animations en point de vente en France ».