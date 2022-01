Les vins de Bordeaux et 50 cavistes girondins coconstruisent la promotion de leur durabilité

D

u samedi 15 janvier au mardi 15 février prochains, 50 cavistes girondins accueillent l’opération "Vins Engagés de Bordeaux", mettant en avant des cuvées labelisées Agriculture Biologique, Biodyvin, Demeter, Haute Valeur Environnementale (HVE), Terra Vitis… Soit l’ensemble des certifications durables couvrant actuellement 75 % du vignoble bordelais souligne Anne-Cécile Gabrielle, la responsable trade marketing pour la France et la Belgique du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB). Devant « mettre en lumière » l’engagement durable pris par les vins bordelais auprès des cavistes locaux, cette opération de visibilité est autant l’occasion de prises de parole que d’écoute.

L’opération "Vins Engagés de Bordeaux" résulte en effet de la première co-construction entre l’interprofession et son réseau de la distribution traditionnelle. Avant de préparer son opération de mise en avant des cuvées certifiées, le CIVB a sollicité des cavistes pour connaître leurs attentes en termes de fond et de forme via l’ambassadrice des vins de Bordeaux en Gironde : Marine Berardan. « Ces échanges permettent de définir une opération sur mesure » souligne l’ambassadrice. Qui l’illustre par l’exemple de la Publicité sur le Lieu de Vente (PLV). Demandant des outils durables et non jetable au bout de deux semaines d’opération, les cavistes valident la solution retenue par le CIVB : proposer un présentoir en bois, réutilisable toute l’année (photo ci-dessous). Impliquant les 50 points de vente participant (voir encadré), cette opération incarne une nouvelle stratégie de valorisation locale des vins bordelais.

Entendre les besoins

En poste depuis juin 2021, Marine Berardan a pour mission de quadriller le département pour rencontre les 400 cavistes et 780 restaurateurs ciblées*. Sans oublier les ostréiculteurs, sa première mission ayant été de résoudre le changement réglementaire permettant aux cabanes du Bassin d’Arcachon de proposer des vins hors-Bordeaux (au final, 80 % conservent des vins locaux à la carte). « Mon rôle est d’entendre les besoins et les attentes du terrain (remontés au CIVB pour nourrir la stratégie de partenariat) et de communiquer sur les actualités et la réalité de la filière (pour briser les clichés et en finir avec certaines visions datées) » résume Marine Berardan, qui rappelle ne pas être une commerciale, mais la représentante de tous les vins de Bordeaux.

* : D’après les données de l’agence Symetris.