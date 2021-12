Bordeaux cultive son jardin et ses marchÃ©s de demain

M

ontant ce 7 décembre sur la scène du douzième édition forum environnemental du Conseil Inteprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB), le groupe pilote des 9 viticulteurs et 4 négociants certifiés* Bordeaux Cultivons Demain se veut pionnier. L’ambition étant qu’en 2030 la certification collective réunisse 2 000 entreprises mobilisées pour 30 % des volumes commercialisées dans le vignoble girondin indique Laure Espérandieu, la responsable de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB). La cheffe de projet indique que la certification se diffuse, avec actuellement 93 entreprises ayant signé la charte d’engagement (dont 62 ont réalisé le premier diagnostic complet).

Si la démarche RSE peut sembler à certains opérateurs être une couche supplémentaire superfétatoire, alors que les certifications agroenvironnementales se diffusent aujourd’hui dans le bordelais, ce sujet de développement durable est stratégique pour l’avenir d’après le CIVB, qui appelle à la mobilisation générale. Face aux attentes sociétales, « les sujets environnementaux ne suffisent plus » prévient Laure Espérandieu, qui note que le référentiel Bordeaux Cultivons Demain intègre des enjeux sociaux et économiques via 4 piliers et 14 engagements (voir encadré). Décliné en référentiel métier avec l’appui de l’ISO 26 000, cet outil est « évolutif selon les remontées de terrain, les évolution réglementation et les attentes des parties prenantes (avec validation par le groupe de travail RSE et l’organisme certificateur) » indique Laure Espérandieu.

Pas de géant

Notant qu’actuellement 75 % du vignoble bordelais est certifié environnementalement, le vigneron François-Thomas Bon, président de la commission technique du CIVB, rappelle que la stratégie interprofessionnelle est tracée pour qu’en 2030, ce soit 100 % du vignoble de Bordeaux qui porte une certification environnementale. « Les pas réalisés ces dernières années sont des pas de géant qui offrent à notre filière l’opportunité de démontrer qu’elle n’a jamais oublié dans sa large majorité que ces questions sont prioritaires quel que soit le contexte du marché » reconnaît François-Thomas Bon, qui appelle à aller encore plus loin en intégrant la RSE dans chaque entreprise bordelaise.

« Les progrès réalisés sur les questions environnementales sont difficiles à valoriser, la société considère ces efforts comme des conditions sine qua non » souligne le vigneron. Qui note les exemples de plateformes de référencement imposant certains critères agroécologiques pour accéder à la grande distribution, et prévient que l’usage par les consommateurs de leurs smartphones en rayon va sé généraliser pour juger des actions durables de chaque bouteille.

Faire savoir

« Les consommateurs ne sont pas tant en attente de chiffres. Ces points de repères sont importants, mais loin d’être suffisants. Aujourd’hui, ils ne nous demandent plus seulement de compter et d’expliquer la technique, mais de montrer, illustrer, prouver » complète Julie Rambaud-Texier, directrice service promotion CIVB. Soulignant que la filière a beaucoup avancé en matière d’engagements environnementaux, la responsable marketing reconnaît le défi actuel de le « faire savoir. Il y a encore un décalage entre l’existant et ce que le consommateur peut en percevoir aujourd’hui. »

Le défi de cette certification est non seulement de séduire les opérateurs de la filière pour lui donner une dimension critique, mais aussi d’imprimer les actes de consommation pour réussir à valoriser cette nouvelle démarche. « Dans 5 ans, nous souhaitons que Bordeaux Cultivons Demain soit développé chez beaucoup de viticulteurs, de négociants et de nombreuses caves coopératives » indique Bernard Farges, le président du CIVB, pour qui « ce que nous initions depuis quelques mois, c’est la projection de ces entreprises vers tout ce qui les entoure. Pas seulement la qualité des raisins, pas seulement la qualité des vins, mais bien tout ce qui peut servir à produire ce vin, et tous ceux qui sont indispensables à la production. […] Retrouvons-nous dans 5 ans pour faire le point. »

* : Sont certifiés cette fin 2021 les châteaux La Dauphine, Lagrange, Lapelletrie, Luchey-Halde, Rauzan Segla et de la Rivière, les vignobles Ducourt, Lurton et Rousseau, les négoces Castel Frères, Grands Chais de France, Johanès Boubée (Carrefour) et Jules Lebègue (Advini).