125 vignerons réclament 0 herbicide en Champagne

S

i la rumeur a coupé l’herbe sous le pied à tout effet de surprise, la publication de la tribune « Interdisons les herbicides en AOC champagne » dans Le Monde ce 7 décembre compte marquer les esprits. Précédée par la démission du président de l’Association des Champagnes Biologiques (ACB), Pascal Doquet, cette lettre ouverte signée par « un collectif de plus 125 vignerons de Champagne » compte bien peser sur l’assemblée générale de l’Association Viticole Champenoise (AVC) qui se tient ce 8 décembre. Interpellé dans la tribune, Maxime Toubart, le président du Syndicat Général des Vignerons (SGV) ne s’exprimera sur le sujet que demain lors de la réunion annuelle de l’AVC. Une prise de parole à la tribune pour répondre à une tribune qui vise son action syndicale récente.

Rappelant l’objectif fixé en 2018 par l’AVC du « zéro herbicide en 2025 », la tribune collective déclare « protester contre le revirement de l’interprofession champenoise qui abandonne aujourd’hui l’objectif de l’interdiction des herbicides dans le cahier des charges de l’appellation champagne. En avril 2022, Maxime Toubart*, est en effet revenu sur cette décision, l’interdiction des herbicides ne sera pas inscrite dans le cahier des charges de l’AOC Champagne. » Une marche arrière incompréhensible pour les signataires, appelant la Champagne viticole à « être plus que jamais exemplaire », alors que « les alternatives aux herbicides existent. Elles sont présentées depuis quinze ans par les services techniques du Comité Champagne et les chambres d’agriculture. »

AOC à très forte valeur ajoutée

Tout en acceptant le principe de dérogations pour des parcelles difficiles à travailler (« à forte pente ou en dévers »), les signataires notent que « ces solutions sont plus aisées à mettre en place dans une AOC à très forte valeur ajoutée comme la nôtre », qui plus est « dans un contexte économique très favorable ». Pour que les instances viticoles réaffirment l’objectif du 0 herbicide en 2025, la tribune ajoute que « les herbicides pénalisent la vie microbienne des sols, l’expression de la typicité des terroirs, favorisent le ruissellement et l’érosion des coteaux. Les herbicides nuisent à la santé des travailleurs exposés et à celle des riverains qui vivent sur les mêmes territoires. »

Quelques signataires

Indiquant avoir « banni l’utilisation des herbicides sur nos domaines viticoles », les signataires de la tribune sont notamment Jérôme Bourgeois, le nouveau président de l’Association des Champagnes Biologiques, Frédéric Zeimett, directeur général Champagne Leclerc Briant, Charlotte De Sousa, des champagnes De Sousa, Mélanie Tarlant, des champagnes Tarlant… Parmi ces signataires se trouvent des opposants aux Vignes Semi-Larges (VSL), désormais validées dans le nouveau cahier des charges de l'AOC Champagne.

* : Lapsus sans doute révélateur, la tribune consultable en ligne ce matin orthographie « Maxime Tombart »…