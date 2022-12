Pascal Doquet quitte la présidence des champagnes bios

«

C’est un passage de relais que j’anticipe de deux mois, précise Pascal Doquet. Cela fera sept ans que je suis président. J’ai d’autres responsabilités professionnelles au sein de la filière champagne et de la filière bio, il était prévu que j’arrête en février 2023 ». L’anticipation surprise de la démission de Pascal Doquet trouve sa source dans une fuite sur les réseaux sociaux. Une tribune « Pour l’arrêt des herbicides en Champagne » devrait paraître dans un quotidien national.

De quoi alimenter les échanges lors de prochaine assemblée générale de l’Association Viticole Champenoise (AVC), le 8 décembre, qui est la réunion technique annuelle qui réunit toute la filière champenoise. Cette tribune serait signée d’une cinquantaine de vignerons. « Dans ce contexte, je me trouve dans une situation inconfortable entre la présidence de l’association des champagnes biologiques et celui d’administrateur au Syndicat Général des Vignerons (SGV) », souligne Pascal Doquet.

8 % du vignoble

Interrogé sur son bilan à la présidence de l’ACB, Pascal Doquet est satisfait « d’avoir fait bouger les lignes au sein de la filière, de constater que depuis 2016 la surface des champagnes bios est passée de 1 % du vignoble à 8 % fin 2021, et d’avoir mis en place avec TEVC (ex Nicolas Feuillatte) un large réseau de centres de pressurage certifiée à presser des raisins bio et d’avoir développé des salons de champagne bio en France et à l’étranger ».

Son successeur est Jérôme Bourgeois, viticulteur à Crouttes-sur-Marne.