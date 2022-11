Une carte des parcelles de vignes bio de France

D

epuis ce mois de novembre, l’Agence Bio met à disposition Cartobio, un outil cartographique permettant de localiser les parcelles conduites en agriculture biologique et en conversion au sein des parcelles agricoles françaises.

« Pour le moment, cet outil s’appuie sur les Registres Parcellaires Graphiques annuels publiés par l’IGN et l’Agence Bio. Seules les parcelles déclarées lors des demandes d’aides de la Politique Agricole Commune (PAC) dans leur situation connue et arrêtée par l’administration en fin d’instruction y sont cartographiées. A ce jour, 85 % des surfaces conduites en agriculture sont représentées dans cet outil » précise la plateforme.

Cartobio donne gratuitement et très facilement accès au mode de conduite des parcelles autour de chez soi. L’outil permet de filtrer par type de culture, dont la vigne, de modifier le fonds de carte, d’ajouter les limites des parcs naturels régionaux et des bassins versants, de consulter les informations détaillées d’une parcelle et d’observer son évolution depuis 2019.Toutes les cartes peuvent être exportées en image et réutilisées.

L’Agence Bio a pris le soin d’anonymiser ses données, « sans informations concernant la personne physique ou morale ». Seuls l’historique des cultures et la surface sont affichés.

Un nouvel outil pour les contrôleurs

Elle travaille actuellement sur second outil à usage professionnel, destiné aux agriculteurs, viticulteurs, et aux organismes certificateurs. « Il sera déployé à partir de 2023 et généraliser en 2024 pour permettre aux contrôleurs de certifier les parcelles conduites en agriculture biologique directement sur un outil cartographique. Les données seront régulièrement mises à jour lors des inspections annuelles et constitueront à terme une couche exhaustive des parcelles bio en France » détaille l’Agence Bio.