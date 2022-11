Les vins rosés montent en grade

P

our la première fois l’an dernier, Alix David et Romain Gérard, les propriétaires du Château de Terride – 32 ha à Puycelsi (Tarn) –, ont décidé de produire un gaillac rosé qu’ils commercialiseraient un an après la récolte. Élaboré avec le cépage local braucol, ce vin a subi huit mois d’élevage dans une cuve ovoïde de 11 hl. Les quantités sont confidentielles, tout juste 1 400 bouteilles sur les 12 000 cols de gaillac rosé que produit le couple.

« Nous avons déjà deux rosés dans notre gamme Les Caprices d’Alix, l’un sec et l’autre tendre, que nous vendons respectivement à 7 et 7,50 €, explique Alix David. Il nous manquait un rosé dans notre gamme "château" avec des produits à plus de 11 €. »

Alix David (crédit photo château de Terride)

Alix David a testé cette cuvée auprès de sa clientèle du caveau cet été. « Nous l’avons fait déguster en même temps que nos autres rosés frais et fruités, détaille-t-elle. J’explique que c’est un vin de gastronomie qui peut se conserver. Ceux qui le goûtent en prennent au moins un carton. » Cette fin d’année, elle va démarcher les restaurateurs. « C’est la première fois que nous allons faire une tournée "rosé" à l’automne », complète la vigneronne.

Des cuvées plus complexes peuvent se développer

Pour Jérémy Arnaud, fondateur de la société Terroir Manager, le marché des rosés est à maturité. « À côté des rosés pâles et fringants, des cuvées plus complexes destinées à la gastronomie peuvent se développer », estime-t-il, ajoutant que leur habillage doit être classique afin qu’ils se distinguent bien des rosés d’été.

Philippe Chauvin, le propriétaire du domaine de La Font des Pères – 14 ha au Beausset, dans le Var – respecte cette règle. Il produit des côtes-de-provence et 60 000 cols de bandols, dont un tiers de rosés qui portent la même étiquette sobre et élégante que les rouges. Il vend ses côtes-de-provence rosés dans l’année, mais élève ses bandols, si bien qu’il a trois millésimes à la vente : 2019, 2020 et 2021 à 19 € le flacon, contre 12 € les côtes-de-provence.

« À Bandol, notre cépage principal, le mourvèdre, possède un réel potentiel de garde », indique Philippe Chauvin. Nous vendons 80 % de notre production au domaine. Nous faisons déguster nos bandols rosés du plus récent au plus ancien, à l’aveugle. Résultat des courses, plus de la moitié des consommateurs préfère les plus âgés. »

À Trets, dans les Bouches-du-Rhône, le Mas de Cadenet produit un rosé de garde – Grande Garde –, un côtes-de-provence-sainte-victoire, depuis 1989. Positionnée sur le haut du panier, cette cuvée est vendue 25 € et ne représente que 2 % de la production du domaine.

Les rosés de garde restent quelque chose de nouveau

« Quand son père a lancé cette cuvée, on l’a pris pour un fou ; un rosé ne mérite pas de passer en barrique lui a-t-on dit !, relate Maud Négrel, la propriétaire. Aujourd’hui, les rosés de garde restent toujours quelque chose de nouveau. Il faut encore les expliquer. Les ventes augmentent peu à peu. Notre cuvée est appréciée de nos clients fidèles à la boutique. Des restaurant étoilés l’ont référencée. Nous avons des marchés aux États-Unis. Les étrangers comprennent notre démarche. Contrairement aux professionnels français, ils ne recherchent pas absolument le dernier millésime. »

Au château Beaubois – 65 ha à Beauvoisin (Gard) –, Fanny Boyer, la propriétaire, reconnaît, elle aussi, qu’il est difficile de convaincre. « Nous avons lancé la cuvée Élégance en AOC Costières de Nîmes en 2010, annonce-t-elle. C’est un vin élevé sur lies pendant deux à trois mois et embouteillé six à huit mois après les vinifications. Nous avons mis du temps pour l’imposer à cause du prix de 12 €. Ce n’est pas délirant mais, dans une appellation comme la nôtre, il est difficile de vendre plus cher. »