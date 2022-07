Des analyses des moûts et des vins facilitées pour les petites caves et les oenologues indépendants

«

Nous avons voulu rendre le contrôle qualité accessibles aux petites et moyennes caves, ainsi qu’aux œnologues indépendants qui n’ont pas forcément les moyens de recruter du personnel spécialisé » a expliqué Alessandro Candiani, cofondateur de Dnaphone, aux 800 participants du dernier webinaire organisé par le pôle Digiwine sur les nouvelles technologies destinées à améliorer la précision à la vigne et au chai.

La jeune entreprise italienne a développé un spectrophotomètre portable d’1 kg connecté par Bluetooth ou WiFi au smartphone, à la tablette ou à l’ordinateur du vigneron. « On peut l’emmener partout au vignoble ou au chai et l’utiliser pour suivre la maturation du raisin, les fermentations, vérifier le bon déroulé de l’élevage, et préparer le vin à la mise en bouteilles ».

Pas besoin de connaissances en chimie

Le « Smart analysis » est capable d’analyser le glucose, le fructore, l’éthanol, les acides malique, lactique, tartrique et acétique, l’acidité totale, le pH, le SO2 (libre et total), les teneurs en azote, et les anthocyanes. « Et c’est le seul appareil qui mesure la couleur selon la méthode Cielab de l’OIV » reprend Alessandro Candiani.

Il ne nécessite pas de connaissances particulières en chimie. « Le système est pré calibré et n’a pas besoin de maintenance. L’utilisateur n’a qu’à scanner les QR Code présents sur les kits enzymatiques pour savoir combien de gouttes verser dans la cuvette du spectrophotomètre ».

Les résultats d’analyses sont conservés sur l’ordinateur du vigneron ou sur un cloud.