Gel, mildiou et coulure... Un millésime compliqué pour le vignoble d'Irouleguy

ans l’aire de production Irouleguy, le cycle physiologique de la vigne a démarré dans une plage habituelle, ce qui n’a pas été sans conséquence alors qu’un nouveau gel a sévi cette année. « Le débourrement a eu lieu sans avance ni retard, mais nous avons malheureusement été fortement impactés par le gel de début avril, alors que nous avions été plutôt préservé l’an dernier. 80% des parcelles ont été touchées à des degrés différents », déroule Anne Betbeder, coordinatrice du syndicat des vins d’Irouléguy.

Même si les dégâts oscillent entre 10 et 90 % de pertes selon les parcelles, le gel ne s’est pas limité aux parties le plus gélives et les bas-fonds. « Même les parcelles les plus en altitude ont été atteintes, mais c’est la partie ouest de l’appellation, autour de St-Etienne-de-Baigorry et Irouleguy, qui a subi le plus de dégâts », reprend Anne Betbeder. Plus de deux mois plus tard, les vignerons le plus touchés ne peuvent que constater que « les bourgeons secondaires qui ont pu repartir n’ont pas produit de nouvelles grappes et le développement des vignes s’est ensuite effectué de manière très hétérogène », poursuit la technicienne.

Le gel a fait des dégâts sur tannat - Syndicat des vins d'Irouleguy

Mildiou très présent

En conséquence, les vignerons de l’appellation ont eu du mal à ajuster leurs premiers traitements, alors que la pression mildiou s’est rapidement fait sentir. « Il y a eu quelques ratés dans les interventions alors que la pression était au rendez-vous et que 60% de nos surfaces sont en bio. Mais l’humidité n’est pas lié à une forte pluviométrie mais plutôt à la brume matinale récurrente de nos contreforts montagneux », précise Anne Betbeder.

Sarah Derollez, conseillère viticulture à la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques, ajuste néanmoins que cette pression mildiou s’est également retrouvée dans les vignobles proches de Jurançon et Madiran. « Les producteurs bio ont rencontré plus de difficultés face au mildiou, et les pluies du mois de juin avec des orages n’ont pas arrangé les choses, on s’attend à de nouvelles sorties vers la mi-juillet », décrit-elle. A Irouleguy, Anne Betbeder voit actuellement des tâches de mildiou qui s’assèchent sur les faces supérieures « mais la sporulation continue sur les faces inférieures », ajoute-t-elle.

Coulure

Dans l’ensemble de l’appellation, le stade de fermeture de la grappe va être rapidement atteint mais Anne Betbeder ajoute que cabernet-sauvignon et cabernet franc, « qui n’ont pas été touchés par le gel, contrairement au tannat », ont été considérablement touchés par la coulure. « Si on ajoute à cela quelques dégâts d’échaudage liés aux fortes chaleurs de juin, nous tablons aujourd’hui sur une perte globale de 40 % de la récolte pour l’ensemble de l’appellation. En comparaison, nous n’avons déploré que 15 % de récolte en moins en 2021 à cause des faibles dégâts de gel », situe Anne Betbeder.

Alors que beaucoup de régions françaises ont été grêlées à divers degrés, Irouleguy est resté préservé de cet aléa jusque-là. Mais comme partout, les chaleurs de fin de printemps ont accentué la pousse et obligé les vignerons à composer avec des travaux à réaliser en accéléré. « Entre les fortes pousses qui ont resserré les stades phénologiques, la pression mildiou et la gestion de l’enherbement, le mois de juin a été très compliqué pour les viticulteurs de l’appellation. Certains ne commencent tout juste qu’à sortir la tête de l’eau », reprend Anne Betbeder. La technicienne redore néanmoins le tableau en précisant que dans les parcelles qui n’ont eu à déplorer aucun des soucis enregistrés cette année, « les sorties sont belles ».

Mildiou à Irouleguy - Syndicat des vins d'Irouleguy

Gare aux chaleurs

S’ils ont été fournis à Madiran, les orages n’ont pas apporté autant d’eau qu’espéré à Irouleguy, et Anne Betbeder a déjà pu voir quelques signes de ce manque dans les vignes. Elle redoute ainsi le nouvel épisode caniculaire qui se profile après le 14 juillet et qui pourrait encore altérer le potentiel de récolte restant sur pieds. La véraison est attendue autour du 20 juillet. La date de vendanges reste encore improbable à déterminer mais elles ont généralement lieu à Irouleguy au cours de la 2ème quinzaine de septembre.