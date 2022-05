Les vins rouges d'Alsace accèdent au grand cru

L

es cépages blancs, muscat, riesling, pinot gris et gewurztraminer ne sont désormais plus les seuls à pouvoir prétendre à l’appellation grand cru d’Alsace. Le pinot noir accède à ce cercle pour les deux terroirs que sont le Kirchberg à Barr (Bas-Rhin) et le Hengst à Wintzenheim (Haut-Rhin). Le premier s’étend sur 40,6 ha marno-calcaires, exposés sud-est entre 220 et 350 m d’altitude. Le pinot noir y occupe près de 4 ha, exploités par sept producteurs, bientôt huit. Le second couvre 53 ha marno-calcaro-gréseux exposés sud/sud-est entre 270 et 360 m. Dix producteurs, quatre en bio et six en biodynamie, y veillent sur 5 ha de pinot noir.

« Le rouge du Kirchberg s’est toujours bien vendu. Mais il fallait l’expliquer. A partir de 2022, ce sera marqué sur l’étiquette. L’offre sera clarifiée » se félicite Vincent Stoeffler, vigneron indépendant et responsable de la gestion locale. Son seul regret concerne le temps de la décision. « Il y a eu beaucoup de dégustations. En 2016, celle portant sur les millésimes 2009 à 2015 a montré que ces vins étaient à la bonne échelle, valorisés à 20 €/col et plus. Je ne vois pas pourquoi cela a été si compliqué d’obtenir le feu vert ». Cette reconnaissance couronne un travail de longue haleine » renchérit Christophe Ehrhart, responsable de la gestion locale du Hengst. « C’est un juste retour des choses pour un cépage dont on parle en Alsace depuis le XIIème siècle ».

Porte ouverte à d’autres revendications

Déposée en 2016, la demande du pinot noir d’accéder à l’appellation grand cru comportait un troisième terroir, le Vorbourg, à Rouffach. Ajourné, il reste candidat. D’autres producteurs se préparent déjà. « L’accès du rouge du Kirchberg et du Hengst au grand cru, ouvre une porte. Une émulation se crée. D’autres dossiers collectifs suivront » prédit Raymond Lassablière à l’Association des viticulteurs d’Alsace.