Lancement du premier salon des

R

endez-vous le dimanche 19 et le lundi 20 juin 2022 aux anciens haras nationaux de Rodez (Aveyron) pour la première édition du salon "Contrastes !" Annonçant 92 vignerons du Sud-Ouest*, cet évènement réservé aux professionnels de la filière vin doit aller de Cahors à Irouléguy, en passant par les Côtes du Duras, Buzet, Madiran… Et Gaillac. Ce projet étant issu de l’appellation du Tarn. Et plus particulièrement de l’association Terres de Gaillac, qui réunit 16 vigneronnes et vignerons suivant une charte d'engagement.

Cette dernière est de mise pour tous les exposants du salon "Contrastes !". Soit la certification obligatoire en viticulture biologique, l’engagement à vendanger manuellement, à réduire ses intrants en cave (utilisation de levures indigènes, mais possibilité de sulfites à doses réduites**) et à ne pas acheter de vins/raisins en dehors de sa propriété (avec des exceptions au cas par cas à la suite du petit millésime 2021).

Grande dégustation des vins nature dans le Sud-Ouest

L’idée de ce salon est née d’une rencontre il y a 5 ans entre un vigneron de Gaillac, Florent Plageoles du domaine Plageoles (Cahuzac-sur-Vère), et un couple de vignerons de Bergerac, Mathias et Camille Marquet du château Lestignac (Sigoulès-et-Flaugeac). Ces derniers « regrettaient le manque d’une grande dégustation des vins nature dans le Sud-Ouest. C’était trop lourd à monter pour eux, ils ont proposé le projet à l’association, qui organise des dégustations et dîners à Toulouse et Paris » indique Florent Plageoles, membre de l’association Terres de Gaillac (son père en étant un membre fondateur en 2004).

Définissant l’évènement "Contrastes" comme « un salon de vins sains et d’artisans », Florent Plageoles explique que son installation à Rodez répond à un coup de cœur pour les anciens haras nationaux (et au dynamisme des vins de l’Aveyron). Lancé en 2018, un premier projet de salon n’avait pu aboutir à Toulouse en 2018. Mais les prochaines éditions pourraient se dérouler dans une ville différente chaque année, ou rester ancrées à Rodez (accessible par train et avion, avec vols vers Paris, Londres, Dublin et Bruxelles). Dès sa première édition, le salon vise des visiteurs nationaux et internationaux. « Nous prenons exemple sur les réussites des salons de la Dive dans le val de Loire ou des Indigènes à Perpignan » ajoute Florent Plageoles.

L’entrée est de 10 €. Le stand est commercialisé 500 €.

* : Les vins de Bordeaux ne sont pas accueillis pour l’instant, mais Florent Plageoles souhaite que des vignerons de Gironde puissent rejoindre l’évènement.

** : Les doses de sulfites sont de 70 mg/l de SO2 pour les vins rouges, 90 mg/l pour les blancs et rosés, 150mg/l pour les doux.