Pellenc ouvre un bureau d'études pour créer vignobles et caves

« Dans un monde viticole toujours plus technologique et concurrentiel, de nombreux viticulteurs, caves coopératives et structures privées du monde entier, recherchent des solutions pour faire évoluer leur activité vers plus de performance et de durabilité » constate Pellenc, qui annonce la création d’un département Conseil et Ingénierie vitivinicole, chargé de travailler sur des optimisations de sites ou même de concevoir des vignobles et des caves.

Les équipes de Pellenc pourront par exemple aider leurs clients à adaptation leur encépagement à leur terroir, à choisir des systèmes de conduite et de taille de la vigne, à définir des process d’élaboration au vignoble et au chai, ou à optimiser les flux logistiques.

« Nous co-construirons une stratégie de production cohérente et performante, de la vigne à la cave, en adéquation avec les profils de vins qu’ils recherchent et les marchés qu’ils ciblent » indique l’entreprise. Des cahiers des charges seront remis aux ingénieurs agronomes et œnologues du bureau d’études Pellenc et à leur réseau de partenaires pour concrétiser les projets. Si besoin, Pellenc assurera aussi le montage des dossiers de financement, via son partenaire O-Group.

Petits vignerons et grosses coopératives

« L’objectif est de garantir la qualité des travaux et des installations dans le respect des coûts et des délais... pour un retour sur investissement le plus rapide possible ». Pellenc a déjà eu l’occasion de se faire la main aux projets transversaux en élaborant de la stratégie de production d’un une cave coopérative produisant 60 000 hectolitres annuels.

L’entreprise a également conçu un centre de pressurage pour un négociant international en vins effervescents produisant 2millions de cols par an. L’entreprise travaille aussi avec de plus petites entités, ayant par exemple aidé un viticulteur bio exploitant 25 hectares à définir sa gamme et à créer son chai de vinification et d’élevage.