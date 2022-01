Ouverture de la citÃ© de la gastronomie et du vin ce 6 mai 2022 Ã  Dijon

L

’offre oenotouristique s’étoffe à grands pas en Bourgogne. Alors que la Cité des Climats et Vins de Bourgogne, avec ses trois sites de Beaune, Mâcon et Chablis, prévoit d’ouvrir ses portes en 2023, sa consœur dijonnaise annonce aussi le top départ. La Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin (CIGV) de Dijon accueillera le public dès le 6 mai 2022.



Plus de 1 700 m² d’exposition

« À travers la Cité internationale de la gastronomie et du vin, nous célébrons l’art de vivre à la Française, aux fondements de nos valeurs de partage et de vivre ensemble», s’est félicité le maire de Dijon François Rebsamen lors de son annonce. Proche du centre-ville, le site poursuit deux ambitions : raconter le Repas gastronomique des Français et les Climats du vignoble de Bourgogne, tous deux classés au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, à un public français comme international.

Un espace de plus de 1 700 m² sera dédié aux expositions temporaires et permanentes, sur les deux thèmes. Le vin sera plus particulièrement mis en valeur au sein de la cave, un lieu de 600m² sur trois niveaux. On y trouvera « une expérience unique de dégustation personnalisée avec plus de 3000 références et une place de choix donnée aux crus de Bourgogne », annonce la Ville.



Un million de visiteurs attendus

Le site accueillera également un programme de conférences et masterclass, et plusieurs espaces dédiés à la formation. L’école des vins de Bourgogne, structure du BIVB qui forme particuliers et professionnels à la dégustation, y installera une antenne. Enfin, un ensemble de boutiques de produits fins et de restaurants seront accessibles. Un million de visiteurs est attendu chaque année.



La CIGV, produit d’un partenariat public/privé, s’intègre dans un vaste projet de réhabilitation d’un quartier historique de Dijon, comprenant également des logements, sur 6,5 ha au total. L’ensemble de l’investissement avoisine les 250 millions d’euros.