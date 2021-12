R

éunissant 47 start-ups dès janvier 2022, l’incubateur bordelais de Bernard Magrez va accueillir dix nouvelles entreprises à potentiel dans le cycle "primeur" de son relais du château Pape Clément (ex-château le Sartre à Léognan). Répondant aux divers enjeux techniques et commerciaux de la filière vitivinicole, ces entreprises innovants proposent d’améliorer la réduction des phytos avec des pulvérisateurs confinées en forme d’arche aérodynamique pour la start-up Teknika Engineering (« ces pulvérisateurs permettent de canaliser le flux de diffusion donc de réduire la quantité de produits phytosanitaires utilisés » précise un communiqué) ou avec une couverture des vignes lors des pluies pour éviter le développement de mildiou et d’oïdium pour Mo.Del (avec le dispositif Vititunnel, réduisant les dégâts de grêle et gel). Toujours sur les produits phytos, la start-up Biomède propose de dépolluer les sols viticoles en implantant précisément des plants hyper-accumulatrices de cuivre grâce à une cartographie à rayons X.

Pour réduire les dégâts de gelées de printemps, la start-up Wine développe une lampe chauffante fonctionnant à l’énergie solaire. Pour réduire l’impact économique des aléas climatiques, la société de courtage APAM s’appuie sur des offres d’assurance paramétrique et de données météorologiques. Afin de permettre aux domaines vitivinicoles d’exploiter leurs données, la start-up Winery Platform compte « centraliser toute la data relevée et détenue par les propriétés au fil des années, afin de l’analyser en détail, de faire évoluer les pratiques vers une viticulture de précision et prédire les paramètres des futurs millésimes ». Pour valoriser les sous-produits des vinifications, la start-up Mondin utilise du marc de raisin comme matière première employable en maroquinerie.

Œnotourisme

En matière d’œnotourisme, l’incubateur accueille l’Agence Française de Réalité Virtuelle, qui développe des solutions de visites virtuelles et immersives de vignobles via des casques de réalité virtuelle, l’influenceuse Amble Wine, qui propose des cartes et kits de dégustation pour explorer les vignobles, ainsi que Vintrail, développeur de sites web pour constituer des communautés de visiteurs et acheteurs.

Se définissant comme un « croisement des initiatives de mécénat et de recherche & développement », l’incubateur Bernard Magrez Start-Up Win accompagne sur un an les entreprises sélectionnées, avec des cycles de conférences et de formations.