Languedoc, Provence et Sud-Ouest Boisset réunit les vins de Moncigale et Skalli sous une bannière

Le groupe bourguignon regroupe les outils industriels et les marques des sites de Beaucaire et de Sète sous le nom de "Chais du Sud". De quoi compter dans l'approvisionnement des vins de Provence, du Languedoc et même du Sud-Ouest.

Le 09 novembre 2021 Par Alexandre Abellan

Article réservé aux abonnés Article réservé aux abonnés Lire plus tard Partage

Dans les vins du Sud de la France, cette nouvelle entité entend bien compter. - crédit photo : Famille Boisset

M oncigale + Skalli = Chais du Sud pour Boisset. Basé à Nuits-Saint-Georges, le groupe bourguignon Famille Boisset regroupe ses opérations historiques et récemment acquises du Sud de France sous la bannière "Chais du Sud". Depuis ce premier octobre, cette nouvelle entité réunit les marques et activités basées à Beaucaire (de l’ex-Moncigale, rachetées cette année au groupe Marie Brizard Wine & Spirits) avec celles de Sète (ex-Skalli, acquis en 2011). Une première étape pour Boisset est de rationnaliser son outil de production, entre un site de Beaucaire sous-exploité et un site de Sète où l’absence de chaînes d’embouteillage conduisait à des expéditions au site de Quincié (dans le Beaujolais). Les outils commerciaux sont regroupés au sein du groupe Boisset, qui met en réseau toutes les marques, de la Bourgogne à la Californie. Ambitieux, Chais du Sud compte renforcer ses gammes actuelles et déployer de nouvelles cuvées. En devenir, la marque Moncigale veut compter dans les rosés de Provence. Si les marques Fortant et Couleurs du Sud sont solides sur les vins de cépages IGP méridionaux, Boisset veut utiliser l’outil Chais du Sud pour se développer sur les appellations du Languedoc. Gardant une petite activité en Vallée du Rhône, le négoce va rester actif dans le Sud-Ouest pour fournir des Marques De Distributeurs (Bergerac, Cahors…), mais ne compte pas travailler les vins de Bordeaux. Nouvelles gammes Avec Moncigale, Boisset s’attaque également à de nouvelles catégories de produits. « Cette acquisition nous permet d’entrer dans un monde que l’on ne connaît pas : les canettes, les Boissons Aromatisées à Base de Vin (BABV, avec la marque Fruits & Wines), les vins faibles degrés… Et peut-être les wine seltzers… » esquisse Jean-François Curie, le directeur général du groupe Boisset, qui évoque d’éventuels lancements en 2022. Aucun chiffre n’est communiqué sur les volumes et le chiffre d’affaires de "Chais du Sud" tant que son périmètre n’est pas stabilisé. En 1921, le groupe Casino, dirigé par Geoffroy Guichard, achète la Fabrique Abel Bresson de Beaucaire qui est rebaptisé "Les Chais Guichard & Perrachon", avant de devenir "les Chais Beaucairois", qui sont acquis par Marie Brizard en 2002 (et rebaptisés Moncigale). Photo : Studio B David Bascunana.

COMMENTER Partage

CONTENUS PARTENAIRES

Tous les commentaires (0)

Votre nom/pseudo Votre email Votre tel Votre code Votre commentaire PUBLIER