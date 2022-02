"Liège Recyclable", un logo pour sensibiliser les consommateurs de vin

S

es promoteurs vous le diront et le répéteront : le liège est un matériau circulaire par excellence. Une fois utilisé comme bouchon d'une bouteille de vin, il peut être recyclé, non pas dans le bouchage, mais pour se transformer en isolants phoniques et thermiques ou en objets de décoration. Afin de sensibiliser le grand public sur les qualités intrinsèques du liège et sur son recyclage effectif, la Fédération Française du Liège, qui regroupe les professionnels de la filière, lance une marque collective "Liège Recyclable".

Soit le premier dispositif national qui permet d’indiquer clairement sur la bouteille la présence d’un bouchon en liège, que ce soit un liège pur ou « technique ». Il s’agit d’une première dans le monde, qui vise à renforcer la filière de recyclage des bouchons en liège et tripler d’ici 2025 le nombre de points de collecte de bouchons en France.

60 millions de bouchons récoltés/an

Pour l’instant, il y a plus de 60 millions de bouchons récoltés chaque année en France, dans plus de 2 000 points de collecte (associations, cavistes, distributeurs, producteurs et même particuliers). La France est le premier recycleur mondial. Les bouchons récupérés dans les centres de collectes sont valorisés à la tonne par la filière liège qui les vend à l'un de ses adhérents. L’intégralité des sommes récoltées est reversée aux centres de collecte pour financer des actions humanitaires, caritatives, ou en faveur de l’environnement, comme la plantation de chênes-liège. Depuis 2010, près de 2 000 tonnes (500 millions de bouchons) ont été recyclées : 600 000 € ont été redistribués et 6 500 arbres ont été plantés en France.

Le logo "Liège Recyclable » est utilisable gratuitement par tous les producteurs sous réserve du respect d’un cahier des charges strict. Il est déjà utilisé par l’ensemble des MDD vins tranquilles et effervescents d’Auchan.

Le logo de la marque collective sera affiché sur les contre-étiquettes, le recyclage sera ajouté dans le bandeau des consignes de tri.