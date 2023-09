Pour les vendanges, ils récoltent la tempête de grêle

Des pluies diluviennes accompagnées de chutes de grêle ont touché des vignobles de la Côte d’Or, de la plaine du Roussillon, de Tautavel et de l'Aude ce mardi 12 septembre. Beaucoup de raisins n’étaient pas encore vendangés.

A

près la sécheresse et la canicule, le retour des basses pressions avec ses orages… et la grêle. Plusieurs tempêtes ont traversé la France ce mardi 12 septembre.

A partir de 15 heures, il est tombé ainsi entre 35 et 60 mm sur le nord de la Côte de Nuits, en Bourgogne, où les vendanges ont à peine démarré. Près de 1000 éclairs ont été recensés en moins d’une heure et des grêlons ont localement frappé les vignes de Nuits-Saint-Georges à Dijon. « Il y a par exemple quelques impacts à Marsannay qui ils ne devraient pas porter préjudice à la récolte » rapporte Benoît Bazerolle, conseiller viticole pour la Chambre d'agriculture de Côte d'Or. Les viticulteurs vont devoir accélérer la vendange du pinot noir car son état sanitaire risque de se dégrader, avec du botrytis et de la pourriture acide.

De l’autre côté de l’Hexagone, le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours annonce avoir été mobilisé sur une centaine d’interventions lu déluge qui s’est abattu sur Perpignan et l’ensemble des Pyrénées-Orientales. « Il a plu entre 5 mm à Fitou et 80 mm à Thuir, témoigne Laurent Duret, conseiller viticole pour l’Institut coopératif du vin (ICV). La plaine du Roussillon a été très arrosée et il a fortement grêlé de Cabestany à Thuir ». Les villages de Canohès, Ponteilla, Trouillas, Bages et Elne ont également essuyé de fortes chutes de grêle et des rafales de vent. Près de 200 hectares seraient touchés.

Feuilles et grappes à terre

Des dégâts sont aussi signalés sur les vignobles de Tautavel et de Latour-de-France. « Certains grenaches et tous les cépages tardifs sont encore dehors. Le carignan, le mourvèdre et le cabernet sauvignon en rouge. Le muscat d’Alexandrie en blanc » regrette Laurent Duret. Ses clients lui ont envoyé plusieurs photos de grêlons de 5 voire 6 cm et de feuilles et de grappes à terre.

Dans l’Aude voisine, plusieurs vignerons ont également tremblé. « Une cellule s’est formée vers Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Elle est passée à Saint-André-de-Roquelonde et au-dessus de Narbonne pour repartir vers Béziers » commente Guillaume Desperrières. Un peu avant 18h, le directeur technique de Terra Mea a vu 30 mm et des grêlons tomber sur le toit du laboratoire Dubernet à Montredon-des-Corbières. Ce mercredi 13, il n’a heureusement pas eu d'échos de gros dégâts dans les vignes. L’Hérault semble également avoir été épargné.