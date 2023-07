Les vignes de Meursault et Mercurey victimes de la grêle

L

’alerte rouge de Météo France était malheureusement justifiée. Une partie de la Bourgogne viticole a subi de violents orages de grêle dans la soirée du 11 juillet 2023, entre 22 et 23 heures. Les zones concernées se situent au centre du vignoble : principalement la Côte chalonnaise et la Côte de Beaune, ou des certains villages déplorent d’importants dégâts.

En Côte chalonnaise, Mercurey serait la commune la plus touchée. « D’après un premier comptage, on atteindrait 50 % de dégâts sur nos parcelles de chardonnay ; environ 20 % sur nos pinots noirs », déplore Aurore Devillard, copropriétaire du château de Chamirey, qui précise que « ces chiffres restent à affiner ». La violence de l’orage a impressionné, de même que son étendue. « D’ordinaire les chutes de grêle sont plus localisées », témoigne la vigneronne, qui « a le cœur lourd » car le domaine « venait d’effectuer des vendanges en vert, nécessaires au vu de la charge exceptionnelle cette année ». D’après les réseaux sociaux, le village voisin de Givry serait également concerné.

Possibilités de cicatrisation

En Côte de Beaune, les éléments se sont acharnés principalement sur l’aire d’appellation de Meursault. « On a vu des grêlons de la taille de billes, qui ont rapidement grossi, jusqu’à former des agglomérats de la taille de balles de ping-pong », s’étonne encore Émilien Millot, viticulteur de la commune, qui n’avait « jamais vu ça ». Après un tour de son parcellaire, le vigneron évoque des dégâts allant de « 5 à 40 % selon les secteurs », avec une moyenne générale « comprise en 10 et 20% ». Mais il reste optimiste. « La véraison n’a pas commencé, les raisins sont encore durs, et je suis assez confiant sur les possibilités de cicatrisation. Si la pluviométrie est suffisante le reste de l’été, on pourrait compenser les dégâts par gonflement des baies. » Les vignobles voisins de Volnay et Beaune seraient concernés, mais dans une moindre mesure.

Le reste de la Bourgogne a échappé au pire. Au sud, dans le Mâconnais, « on a surtout eu beaucoup de vent et d’importants cumuls d’eau par endroits. Mais dans sa grande majorité, le vignoble a échappé à la grêle », souffle Jérôme Chevalier, président de l’Union des producteurs de vins Mâcon (UPVM). Un soulagement car quelques heures avant l’orage, les alertes météos étaient pessimistes, et « tout le monde était suspendu à son téléphone ».

Enfin, le vignoble du Chablisien, au nord de la Bourgogne, serait totalement épargné. « L’orage est passé en début d’après-midi, plusieurs heures avant le reste de la région, et sans grêle », indique Paul Espitalié, président de la commission Chablis au BIVB (Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne). « D’après les premières remontées d’informations, nous n’avons aucun dégâts à déplorer ».