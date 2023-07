Lafite Rothschild veut racheter William Fèvre à la famille Pinault

L

e mouvement et la restructuration des actifs continuent pour la holding de la famille Pinault Artémis Domaines. Alors qu’il avait racheté les marques du groupe familial Henriot en 2022, dont domaine William Fèvre, et intégré la famille Henriot-Larouzière dans son actionnariat, le groupe holding du milliardaire breton annonce son entrée en négociations exclusives pour la cession de domaine William Fèvre à Domaines Barons de Rothschild Lafite.

Après avoir fait le choix de centrer son activité en Champagne autour de Jacquesson en vendant les champagnes Henriot à Terroirs & Vignerons de Champagne (TEVC), c’est la composante chablisienne du groupe Henriot qu’Artémis Domaines s’apprête à céder. « Après avoir reçu et examiné plusieurs offres d’achat, le choix d’Artémis Domaines s’est porté sur Domaines Barons de Rothschild Lafite, un groupe familial figure de l’excellence viticole française depuis plus de 150 ans », annonce sobrement un communiqué.

Vers les blancs

Déjà propriétaires de l’emblématique château Lafite Rothschild, des châteaux Duhart-Milon (Pauillac), L’Evangile (Pomerol), Paradis Casseuil (Entre-Deux Mers), Rieussec (Sauternes) et du domaine d’Aussières, dans les Corbières, les Domaines Barons de Rothschild Lafite élargissent encore leur implantation française en se tournant cette fois vers la production de grands vins blancs des terroirs de Chablis. Les vignobles du groupe s’étendent également au-delà des frontières avec Viña Los Vascos au Chili, le Domaine de Long Dai en Chine et Bodegas Caro en Argentine. « Le domaine William Fèvre est aujourd’hui l’un des acteurs importants du vignoble chablisien, comptant 90 parcelles pour 72 ha, dont 15,9 classés en premier cru et 15,2 en grand cru », rappelle un communiqué.

Soumise aux autorisations réglementaires d’usage, cette transaction entre les deux groupes devrait aboutir d’ici la fin d’année 2023.