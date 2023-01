Artémis Domaines prend le contrôle de la maison de champagne Jacquesson

A

près la spectaculaire absorption des vignobles et marques du groupe familial Henriot, Artémis Domaines, holding de la famille Pinault, remet le couvert et poursuit sa progression en Champagne en acquérant la totalité des parts de la maison Jacquesson, en devenant ainsi l’unique actionnaire. « Artémis Domaines détenait depuis février 2022 une participation minoritaire dans le capital de Jacquesson aux côtés de la famille Chiquet, et vient à présent d’en acquérir le solde », précise un communiqué.

Propriété de la famille Chiquet depuis 1974, Jacquesson change définitivement de main dans l’optique « d’en pérenniser l’avenir en confiant les rênes à un groupe rompu à la culture de terroirs prestigieux et réputé pour produire des vins d’exception dans un respect strict de l’environnement », proclame un communiqué. Nommé en septembre 2022, Jean Garandeau continue d’assurer la direction générale de la Maison Jacquesson et Jean-Hervé Chiquet continuera de siéger au conseil d’administration.

Continuité

Avec cette acquisition, Artémis Domaines étoffe ses possession groupant déjà « quelques-uns des plus grands joyaux viticoles en France et aux Etats-Unis ». Majoritairement détenu par la famille Pinault aux côtés de la famille Henriot, Artémis Domaines est propriétaire de château Latour, premier grand cru classé en 1855 à Pauillac, du Clos de Tart à Morey-Saint- Denis et du domaine d'Eugénie à Vosne-Romanée en Bourgogne, du vignoble de château Grillet dans la vallée du Rhône, Bouchard Père et Fils à Beaune, William Fèvre à Chablis, Champagne Henriot à Reims, le domaine Eisele Vineyard en Napa Valley et Beaux Frères dans l’Oregon.

« Par son travail, la famille Chiquet a su faire de la Maison Jacquesson un incontournable de la Champagne, reconnue par les amateurs du monde entier et saluée par les plus grands critiques. Son positionnement d’excellence et le tempérament vigneron de ses vins résonnent parfaitement avec les valeurs et les savoir-faire d’Artémis Domaines. Après une période de transmission des savoirs pendant l’année 2022, nous sommes très honorés de pouvoir prendre la relève », approuve Frédéric Engerer, directeur général d’Artémis Domaines.